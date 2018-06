Solo un grupo, fedetrans, esperará reunión con autoridades

Transporte, habrá protestas hasta mediodía

El sector bloqueará y marchará hasta el centro de la ciudad. Vecinos se vuelven a sumar a medidas.

Lunes, 18 de Junio, 2018

Según anunciaron los dirigentes del sector de transporte, hoy se realizará una marcha hasta el centro de la ciudad. Además, se volverán a bloquear los mismos puntos de la anterior semana hasta el mediodía. Aunque, un grupo, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans), en una asamblea, determinó mantenerse al margen de las movilizaciones, esperarán acercamiento con las autoridades municipales. Aunque el principal pedido de ambos es volver a ingresar a la avenida Grigotá, pues de acuerdo al plan presentado por la comuna cruceña, por esta solo circularán vehículos particulares y taxis, no así micros. Mientras este fin de semana en la antigua La Ramada no hubo operativos y los comerciantes aprovecharon para asentarse incluso en las aceras de la Grigotá, al igual que en la Muchirí, Sutó y demás calles internas que logran ser liberadas.

Movilizaciones de transporte. El diputado y dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Mario Guerrero, indicó que de los mismos puntos de bloqueo de la anterior vez: avenida Virgen de Cotoca y cuarto anillo, Cristo Redentor y tercer anillo, San Aurelio y cuarto anillo, Santos Dumont y segundo anillo, doble vía La Guardia en el segundo y en el primer anillo, por la zona de la exterminal. Agregó que desde el tercer anillo y Cristo Redentor marcharán hasta el centro de la ciudad, el Concejo Municipal para pedir ser atendidos. Guerrero indicó que aunque el alcalde, Percy Fernández, anunció que se reunirá con ellos, a la fecha no les envió una carta formal para invitarlos al diálogo. "Fue puro anuncio. Hasta ahora no nos invitan al diálogo. No vemos que quieran dar solución a nuestro problema", aseguró.

Guerrero confirmó que las movilizaciones incluyen al grupo de Aldo Terrazas.

Aunque se desarrollen estas movilizaciones, Guerrero aseguró que el 50% de los motorizados continuará circulando para que la población se pueda trasladar.

Un sector de transporte se aleja. El presidente de Fedetrans, Ronald García, señaló que esperará reunirse con las autoridades pues tienen ya hora fijada. Detalló que a las 11:00 en las mismas instalaciones de Fedetrans se reunirán con el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera y que previo, aún les deben confirmar fecha, tienen una reunión con la presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

García vio como positivo el acercamiento por lo que consideró que deben de esperar los resultados para determinar las futuras acciones. En la ciudad Fedetrans reúne 22 líneas de micros y 30 de trufis.

A finales de la anterior semana Ribera junto al concejal Tito Sanjinez viajó a La Paz para reunirse con autoridades nacionales y con integrantes de la Cooperación Japonesa (Jica) con el objetivo de concretar la donación de 42 buses con capacidad entre 65 a 80 pasajeros.

Aceras y calles tomadas. Aunque se observó a guardias municipales alrededor de las calles de la antigua La Ramada, no se realizaron operativos masivos, por lo que los comerciantes aprovecharon para volver a las calles.

Las aceras de la avenida Grigotá estuvieron tomadas por las comerciantes y también por gran número de vendedores que se acercaron a comprar principalmente ropas para el frío.

