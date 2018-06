La Paz

Guillén observa que en UPEA paguen salarios sin trabajar

Domingo, 17 de Junio, 2018

El ministro de Economía, Mario Guillén, cuestionó este domingo que la UPEA haya pagado salarios a sus docentes, cuando no están cumpliendo con su trabajo de dictar clases durante un mes, debido al conflicto presupuestario.

“Ese es una tema que también a nosotros nos ha preocupado porque en realidad es un mes que no está pasando clases la UPEA, sin embargo, han sido muy eficientes y les han pagado, si no me equivoco el 6 de este mes, han pagado los salarios a todos los docentes”, dijo Guillén en conferencia de prensa.

“Eso nos llama la atención porque si bien nuestros alumnos están sin pasar clases, en teoría nuestros docentes no han trabajado, pero ellos han seguido cobrando sus salarios”, agregó.

La UPEA lleva más de un mes en protestas demandando la modificación de la Ley 195, para aumentar el porcentaje de coparticipación tributaria que le toca. El Gobierno le ofreció 70 millones de bolivianos de incremento presupuestario, pero la Universidad rechazó ese planteamiento.

Guillén ratificó que el Gobierno negociará mayores montos su la UPEA compromete medidas para la transparencia del gasto y se levanten las medidas de presión. Dijo que no se puede seguir dando dinero sin la certeza de su manejo.

El Ministro señaló que es difícil asignar recursos cuando no se especifica cuánto y por qué se requieren. Pidió la UPEA que muestre para qué necesita el dinero y cómo ayudará a mejorar la calidad educativa.