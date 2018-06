Asociación de juntas vecinales del Distrito Municipal 4

Construcción de ciudadanía DM-4 se destaca con su forma de hacer gestión

Acciones. Juntas vecinales y Asociación del DM-4 realizan un "tejido social" con los vecinos y en conjunto logran objetivos de mejoramientos en sus barrios.

Domingo, 17 de Junio, 2018

La Asociación Autónoma de Juntas Vecinales Cívicas del Distrito Municipal 4, celebró en esta semana su octavo aniversario, pero fuera de ese evento, este distrito resalta ante los ojos de los ciudadanos por la brillante organización y comunicación que tienen las juntas vecinales en cada uno de sus barrios, donde cada ciudadano es convierta en un "vecino voluntario vigilante".

Una de las fortalezas por las que se destaca el Distrito Municipal 4 (DM-4) es por su "organización y coordinación" que tienen dentro de la Asociación de Juntas vecinales y la subalcaldía de ese distrito, así lo resaltó, Antonio Azeñas, responsable del Control Social del DM-4.

Trabajo voluntario y tejido social. Silvia Meruvia de Lander, presidente de la junta vecinal del barrio Las Palmas y presidente del directorio de la Asociación Autónoma de Juntas Vecinales Cívicas (AAJVC) del Distrito 4, explicó que una de las claves por las que se caracterizan es que trabajan bajo el código de buen gobierno, código de ética y conducta del grupo de presidentes que conforma la asociación, sin necesidad de marchas o manifestaciones para ser escuchados por autoridades.

"Los principios, valores éticos y pautas de conducta constituyen la referencia para inspirar la conducta básica de los dirigentes y de los directorios en las juntas vecinales", sostuvo.

Por otro lado, Meruvia contó que su participación en las juntas vecinales comenzó solo por la búsqueda de mejorar su barrio, ya que por muchos años el barrio Las Palmas tenía una cancha que era encuentro de pandilleros y malvivientes, entonces ella, al ver eso casi a diario frente a su casa y que nadie hacía algo, fue que hace cinco años aproximadamente, tocó puerta por puerta de sus vecinos para reunirse y dar solución, ya que tampoco había una junta vecinal. “Algunos me decían, no puedo, no tengo tiempo, otros dijeron está bien juntémonos”, contó la voluntaria y así fue que averiguando y siguiendo todos los procedimientos que señala la normativa municipal lograron cambiar el uso de suelo de la cancha para hacer lo que ahora se llama “Parque Urbano Las Palmas”. Gestiones como esta, señaló que con sus vecinos hicieron muchas, aunque la directiva de la junta vecinal del barrio recién se conformó desde hace dos años a la cabeza de Meruvia de Landers.

Actualmente, este barrio como los otros 16 que comprende el DM-4 están diariamente comunicados y después de que la Asociación de Juntas Vecinales del mismo D-4 hayan realizado la tarea de “hacer un tejido social” reforzando brazos de alianza en pro de sus barrios convirtiéndose en “vecinos voluntarios vigilantes” de sus zonas y cualquier irregularidad es reportada en grupos de whatsapp. “Cada barrio tiene aproximadamente 4 grupos de whatsapp, ahí se informa cañerías rotas, ladrón, árbol caído, perros ladrando, falta de luz, etcétera. Así todos estamos enlazados”, sostuvo la presidente de la AAJVC DM-4, quien también dijo que para lograr eso tuvieron la tarea de hacer un "tejido social" donde en cada reunión civilizadamente y con papeles en mano para hacer gestión de sus necesidades.

Trabajo de la asociación, una labor sin sueldo ni precio. Silvia destaca que en la gestión de la Asociación han logrado consolidar y fortalecer la institución siguiendo lineamiento de carácter legal y administrativos como un indicador para resaltar el esfuerzo de los voluntarios que la integran (presidentes), "estos llevan un estimado de más de 3.987 horas voluntarias de trabajo, esfuerzo, talento y recursos propios donados en especie para el bien de los barrios. En cantidad de horas de trabajo, que si tuviéramos que ponerle un valor monetario para incluirlo en el Producto Interno Bruto de la nación, solo en los últimos dos años, equivalen a una donación voluntaria de 27.909 bolivianos para el DM-4. El acumulado en el año 2016 son 2.750 horas, más el acumulado del 2017 y 2018 equivalen a la suma 3.987 horas, multiplicado por 7 bolivianos como referencia de hora mínima paga, equivale a 47.160 bolivianos al Distrito 4", ejemplificó dando realce a las horas dedicadas por sus barrios.

Debilidades ante la municipalidad. Rubén Vidangos, vicepresidente de la AAJVCDM-4, señaló que una de las grandes debilidades que atraviesan los presidentes de juntas vecinales es en la tardanza por parte del Municipio para atender las solicitudes de obras. "El problema está muchas veces que cuando hacemos las solicitudes, no tenemos una respuesta, además que las obras no son rápidas. Por ejemplo, en la gestión que uno tiene a veces se la pasa haciendo solicitudes y tampoco entregan una carta si está o no aprobada, pasa otra gestión, quizás con otras personas, se llegue a aprobar la solicitud y en la siguiente gestión recién se ejecutan las obras, es decir puede pasar hasta seis años para que se ejecute", resaltó como experiencia de dos gestiones como presidente de la junta vecinal del barrio Braniff del DM- 4.

22 Años

DM-4 se crea en 1996, pero en 2010 logra su personería jurídica.

17 Barrios

Son los que conforman el Distrito Municipal 4.

Claves del éxito que tiene el Distrito M-4

La directiva de la Asociación Autónoma de Juntas Vecinales del D-4. señalan que para identificar debilidades y dar solución a los barrios se necesita primero:

-La organización y coordinación entre los delegados de juntas vecinales, subalcaldía y control social porque:

-Para que la gente tenga un avance en la infraestructura de sus barrios, se necesita tener una representación legal por medio de juntas vecinales, eso contribuye a promover la inclusión y la integración tanto de los mismos vecinos como la vinculación con el gobierno municipal.

- Luego, toda junta vecinal debe registrarse ante la asociación de juntas vecinales de su distrito.

-Sucesivamente, la afiliación a la asociación también tiene que haber un reconocimiento de la federación (FEJUVE).

- Es importante, el rol que deben tener los presidentes porque ellos son voluntarios cívicos en representación de la jurisdicción y para lograr eso tienen que donar su tiempo, talento, recursos económicos, estar constantemente haciendo gestión para ser escuchados y para que las demandas vecinales puedan ser respondidas.

- Cada barrio del D-4. presenta, en julio, la demanda vecinal que en conjunto se hace un requerimiento para que sea insertado en el Plan Operativo Anual (POA) del municipio.

-Para lograr estos, es clave que el barrio reúna mínimo 30 vecinos comprometidos. Estos tienen que ser capacitados y formados para poder ser un "vecino vigilante" y así todos puedan gozar de esa vinculación con el municipio y policía para favorecimiento de todos.

Solicitudes y consolidación de obras en barrios

Los 17 barrios que conforman el Distrito 4 se destacan por estar en constante comunicación velando por el bien de sus zonas, es así que en los últimos años junto a su asociación han logrado varias tareas:

- Gestionar y luego apoyar el reordenamiento de mercado de abastecimientos Abasto.

- Gestión de reestructuración de micros de movilidad urbana pueda ser satisfactoria para el cuadrante.

-Se ha apoyado a la edificación de módulos educativos.

- En coordinación con la Policía y Derechos Humanos, lograron la reubicación de las personas en condición de calle (topos) que estaban en estos barrios.

- Fortalecimiento y el haber establecido las brigadas de seguridad ciudadana junto con la instalación de las alarmas vecinales.

- Apoyo y respaldo de las acciones y controles gestionadas desde la Subalcaldía para el cierre de bares, rockolas, locales de expendio de sustancias peligrosas, prostitución y otros.

Para que se dé esto, tiene que haber una vinculación entre Policía, Derechos Humanos, Fiscalía, Gendarmes, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, entre otras instituciones.

- Recuperación de áreas verdes, áreas de deportes, unidades escolares, centros de salud, coliseo de Santa Rosita y ahora están tratando que reajusten el túnel del barrio Guaracal. Y están en busca de una zonificación por parte del municipio para que se respeten zonas residencial, zonas de salud y otros.