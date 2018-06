En Santa Cruz de la Sierra

Bajo nivel de cultura ciudadana

Cambio. Ante esta situación el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana trabajará en los colegios de la capital cruceña.

Sábado, 16 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Actividad. Esta es una de las tareas que realiza el Observatorio.

En Santa Cruz, solamente tres de cada diez personas no botan la basura en la calle, respetan al peatón, no ponen su musicón con decibeles altos, no resuelven los conflictos por la vía de la violencia y no maltratan a los niños, entre algunas de las situaciones que se dan en la región cruceña. Guillermo Dávalos, representante del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, agregó que este nivel de cultura ciudadana, que se tiene en la capital cruceña, "es muy bajo y esto se debe a que es una ciudad joven con un crecimiento demográfico muy acelerado", agregó el representante.

Programa de cultura ciudadana. Dávalos dijo que, ante esta situación, se está lanzando un programa de cultura ciudadana. El mismo estará focalizado en las unidades educativas de la capital cruceña.

El mismo tiene varios componentes; uno de ellos es hacer prevención, a través del arte y actividades socioculturales con la Bienal Infanto Juvenil de Arte. También se modificará el fútbol recreativo volviéndolo más formativo, además se ampliará la constitución de escuelas de padres en todas las unidades educativas, "en donde se hará un proceso formativo de padres y madres para disminuir los niveles de violencia en el ámbito familiar".

Importancia del cambio. Finalmente se resaltó que si no se cambian los hábitos y pautas de conducta, no se va a poder producir el cambio que las autoridades están impulsando.

850 Unidades

Educativas son a las cuales llegará el programa de cultura.