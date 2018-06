Crecimiento del PIB no alcanzaría para el beneficio

Previsiones de Cepal deja lejos posibilidad del doble aguinaldo

Analista. Se debe apuntar no solo a la inversión pública, sino a la privada nacional e internacional.

Sábado, 16 de Junio, 2018

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia crecerá este año 4% y se ubicará entre las economías con mayor expansión en la región, junto con Paraguay. Sin embargo, esta cifra no alcanzaría para que se pague el doble aguinaldo como lo anunció el Gobierno el pasado 1 de mayo.

Otras previsiones. En su informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017”, la Cepal resaltó que Bolivia registrará este año nuevamente la tasa de crecimiento económico más elevada de la región, por encima de la expansión promedio de América del Sur de solo 2% y de América Latina y el Caribe con 2,2%. Germán Molina, analista económico, indicó que la Cepal está muy optimista, tomando en cuenta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), coinciden en que el crecimiento del país solo llegará al 3,9%. “Esas cifras son optimistas (La de la Cepal), en función a esas expectativas que la inversión pública boliviana vayan a tener éxito y generar ingresos extraordinarios que van a permitir el crecimiento de nuestras exportaciones, las reservas internacionales, los depósitos bancarios y fiscal, etc”, dijo el analista a tiempo de agregar que la situación más realista en cuanto al crecimiento económico del país la tiene el FMI y el BM .

Enfocados en la inversión pública. Molina indicó que la debilidad del modelo económico boliviano es que está apostando exclusivamente con inversión pública y eso es un punto débil porque se debería buscar en el momento actual que también incursione en la inversión privada nacional e internacional porque estos sectores o agentes económicos son los que traen divisas al país, ingresa recursos con inversiones ajenas directas. “La inversión pública que está llevando adelante el Gobierno en tres gestiones de periodo continuo son los recursos de los contribuyentes, nuestros impuestos, además se está tomando créditos del Banco Central de Bolivia”, indicó el analista económico.

Contrario a esta posición, el jefe de la Unidad de Financiamiento de la Cepal, Esteban Pérez, dijo que modelos como el boliviano difieren del conjunto regional porque basan su crecimiento en la inversión pública, según la agencia Prensa Latina. A diferencia de lo que pasa en América Latina, en Bolivia el crecimiento no depende del consumo, afirmó el también oficial superior de Asuntos Económicos del mecanismo con sede en Santiago de Chile. El doctor en Economía por la Universidad de New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos, agregó que ello evita el endeudamiento de los hogares y por lo tanto los riesgos a la hora de mantener los niveles de dicho consumo.

Quieren mostrar un crecimiento positivo. Por otro lado, Germán Molina señaló que estamos en un año preelectoral, por lo que los gobernantes quieren mostrar un comportamiento positivo en la economía sin tomar en cuenta los efectos negativos que esto traería a las empresas pequeñas, medianas y grandes del país si se llega a forzar un crecimiento de 4,5% para que haya el doble aguinaldo.

2 Años

consecutivos no se pagó el segundo aguinaldo en el país porque el crecimiento no llegó a lo esperado.

3,5 Por ciento

será el crecimiento de Perú, seguido de Uruguay con 3,2% entre las economías con mayor crecimiento.