En temporada de invierno

Avicultores incrementan 70% el consumo de gas

ANH. Hasta el mes de mayo hubo un crecimiento en el abastecimiento de GLP en el país, sobre todo en el eje troncal.

Sábado, 16 de Junio, 2018

La temporada de invierno, ingresó con bajas temperaturas y fuertes vientos, es por ello que las granjas avícolas se prepararon para evitar mortandad de las aves y tomaron sus previsiones, por lo que han incrementado su consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en un 70%, para hacer funcionar sus estufas y dar calor sobre todo a los pollitos recién nacidos.

No se ha registrado mortandad de aves. Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), manifestó que hasta hace unos dos años atrás se tenía una mortandad alta de los pollitos por el problema de la falta de gas, y gracias al convenio realizado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esta situación mejoró de gran manera. "Nos han designado distribuidoras de gas para comprar garrafones de 40 kilos, por lo que hemos dejado de competir con las amas de casa en gas y además tenemos garantizada la provisión que era el problema. Hay distribuidoras en los cuatro puntos de la ciudad de Santa Cruz y también para los que están en provincias", explicó Alandia, asimismo, dijo que no solo en invierno ocupan el gas ya que los pollitos cuando nacen no pueden vivir sin las estufas o criadoras los primeros 15 días.

También utilizan otros sistemas para combatir el frío. El titular de ADA, explicó que para calentar los galpones donde se encuentran las aves mayores también utilizan otros sistemas como turriles con brasas para calentar el ambiente, bajan las cortinas y eso evita que sufran de frío y se lleguen a morir. "El invierno se viene más crudo por eso estamos tratando de tener una reserva de gas", aseveró el productor.

La demanda de GLP en el país también subió. De acuerdo a un informe de la ANH, hasta el mes de mayo la demanda de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas se incrementó en el país en 3% por la temporada de invierno. En enero se vendió un equivalente a 120.000 garrafas por día y a principios de mayo llegó a más de 123.000 por día de acuerdo a lo proyectado. El director de Coordinación Distrital de la ANH, Juan Carlos López Sánchez, informó que mayo es el mes en el que repunta la demanda de este carburante, principalmente en el eje troncal por las bajas temperaturas. El departamento que más consume GLP en Bolivia es Santa Cruz, seguida de La Paz, luego Cochabamba. “En el caso de Santa Cruz se debe a un mayor número de población y porque ahí hay más granjas avícolas y el GLP se lo usa para calentar esos ambientes, lo propio sucede con Cochabamba. En La Paz se usa este carburante principalmente para la cocción de alimentos y calefacción”, añadió.

15 Días

necesitan estar en criadoras los pollitos cuando nacen.