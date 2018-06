Esposa del Defensor llama 'grupúsculo carnavalesco' a activistas del 'Bolivia dijo No'

En horas pasadas en una céntrica cafetería de Santa Cruz, un grupo de activistas interceptaron y confrontaron a Tezanos Pinto por los 87 muertos que se cuentan en el gobierno de Morales y le recordaron la frase 'Bolivia dijo No'

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: David Tezanos Pinto y su esposa al momento en que los activistas lo confrontan. Foto: Captura de pantalla

Kary Arias, esposa del Defensor del Pueblo David Tezanos Pinto, llamó "grupúsculo carnavalesco" a las ciudadanas que en días pasados interpelaron a la autoridad defensorial en un café de Santa Cruz, por las muertes ocurridas durante el Gobierno de Evo Morales.



Ante el silencio del Defensor, Arias a través de una publicación en su red social de Facebook respondió con un lenguaje florecido a las activistas del "Bolivia dijo No". El texto compartido desde su red, tiene le encabezado: "A los `salvadores´ de la patria".



"Honestamente les confieso que cuando vi acercarse a este grupúsculo carnavalesco, hasta pensé que nos invitarían a sumarnos a una nueva comparsa. Lo que no sabía hasta ese momento era que esta conocida avenida era propiedad privada", sostuvo.



La esposa del Defensor, que se encontraba a su lado durante dicho incidente, calificó al hecho como un "escrache", una gran "hazaña" y un "momento orgásmico", que según ella, vivieron unas "nenas bien" y de "clase acomodada", que se hicieron pasar por activistas políticas y que "increparon burdamente" a su esposo; agregó que dichas reacciones se deben a que temen perder privilegios. "Tienen terror de ver a los más humildes progresar y por algo ninguno de estos estaba en su `marchita´".



También hizo referencia a la apariencia física de las activistas y criticó el estribillo que ellas sostuvieron frente a su esposo, referido a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando una mayoría de la población rechazó la posibilidad de la reelección de Evo Morales.



"El pequeño grupo de `jovenzuelas´ con lenguas más largas que sus uñas que al parecer, y por sus maquillajes y producción, salieron corriendo de sus salones de belleza, antes de su miércoles de Ladies Night, para manifestarse públicamente, repitiendo el único estribillo gastado y vacío que conocen: `Bolivia dijo No´", señaló.



Concluyó su publicación pidiendo a las "activistas" que le comuniquen la siguiente vez que se movilicen de esa manera para arreglarse "adecuadamente" y estar a la altura de la "producción estética".