Expulsan a dos personas del 21F de un acto en el que el Vice entregó una obra

Las dos personas tenían poleras con el mensaje 'Bolivia dijo No', la gente afín al Gobierno reaccionó de manera agresiva y sacó a los dos ciudadanos a empujones

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Un grupo afin al Gobierno empuja a los activista del 21F. Foto: Captura del video

Dos personas con poleras del 21F fueron expulsadas, de manera agresiva, de un acto en el que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera entregó una obra estatal en el municipio de Warnes.



Un grupo de personas afines al Gobierno, que se identificaron como "Bolivia dijo Sí" a empujones desalojó a un hombre y una mujer, cuando intentaron ingresar al acto donde la autoridad entregó un módulo educativo.



En el video que publicó el periodista Marcos Montero en su cuenta de Facebook se puede observar que la turba de personas actuó de forma agresiva, incluso hasta lograr que la mujer caiga al suelo, de por medio hubo gritos y golpes.



Ambas personas vestían poleras blancas con un mensaje que decía: "Bolivia dijo No. 21F". Mientras eran empujados no les permitieron hablar, hasta que la mujer cae y pedía que no la toquen y que se pararía sola, y que ya estaba en la calle ante el acoso permanente del grupo que seguía intentando atacar.



Algunas personas afines al Gobierno no respetaron ni siquiera a los dos efectivos policiales del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) que llegaron al lugar para evitar mayores agresiones.



"Yo soy 'Bolivia dijo Sí' y no nos vengan a provocar", se escucha una voz en medio de las personas; también les piden que se saquen las poleras y que es una "falta de respeto" que las usen en el lugar.



García Linera entregó un módulo educativo Valle Sánchez en beneficio de los estudiantes del municipio de Warnes.