Piden que Romero sea citado como sindicado por la muerte de Jonathan

La abogada Barriga reitera que la querella interpuesta contra Romero y altos jefes policiales fue admitida, también se admitió el apersonamiento de la UPEA como parte coadyuvante y se negó la demanda del Ministerio de Gobierno

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: El ministro Carlos Romero. Foto: archivo ANF

La abogada Paola Barriga pedirá que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sea citado a declarar como sindicado por la muerte del universitario Jonathan Quispe debido a que la Policía está bajo su mando.



Consultada si el ministro Romero debe ser convocado como sindicado por este caso, Barriga dijo: "Tiene que ser así, porque se está hablando de una cadena de mando que señalan ellos que se habría roto en algún momento, entonces tiene que demostrar cómo es posible este hecho, si tan solo se ha roto en el caso de la UPEA o en qué circunstancias también se ha roto y por qué no ha denunciado" a los involucrados en la ruptura.



La abogada mencionó que el ministro, como cabeza de sector, debe responder y demostrar ante el Ministerio Público en qué momento se rompió la cadena de mando y si solo lo hizo el subteniente Cristian Casanova, principal acusado del asesinato de Jonathan.



También debe explicar por qué el uso de armas no convencionales por parte de efectivos policiales.



Anteriormente Romero negó ser el autor intelectual del caso y/o tener cualquier vinculación. Alegó que el día del hecho, 24 de mayo, estaba en el Chapare en un acto junto a un grupo de periodistas.



Sin embargo, Barriga dijo que hay una querella contra el ministro y otros jefes policiales que fue aceptada por la Fiscalía y por eso debe ser convocado e investigado.



"(La Fiscalía) sí nos admite a nosotros (la querella) y admite a la UPEA como parte coadyuvante, pero no admite la demanda interpuesta por el Ministerio de Gobierno", afirmó.



El Ministerio de Gobierno niega que la querella interpuesta por Barriga haya sido admitida por el Ministerio Público porque aún no hay pronunciamiento oficial de los fiscales sobre el tema.



Subteniente Casanova interpone apelación



El subteniente Cristian Casanova, a través de su abogado, apeló la disposición judicial que ordenó su detención preventiva en el penal de San Pedro y esa solicitud se resolverá el próximo lunes.



La abogada Barriga dijo que en esta audiencia no objetarán nada porque no son parte querellante contra el policía debido a que no se conocen indicios objetivos que lo vinculen en el caso.



Anunció que una vez que se tenga conocimiento de las declaraciones de los ocho policías que declararon como testigos y de la lista de los efectivos que estaban junto a Casanova, recién accionarán lo que corresponde.