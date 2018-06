La ministra Prado testifica a favor de acusado de feminicidio

Viernes, 15 de Junio, 2018

La ministra de Planificación, Mariana Prado, se presentó ayer en un juzgado para prestar su testimonio a favor de la inocencia de William Kushner, acusado por el feminicidio de Andrea Aramayo, ocurrido en 2015.

“Yo creo vehementemente en la inocencia del acusado y he venido a presentar mi punto de vista”, dijo Prado, quien reveló que fue pareja de Kushner entre 2003 y 2006.

La autoridad gubernamental dijo que se presentó como ciudadana y que será la justicia que defina si el acusado es culpable o inocente.

“Él ha sido mi pareja hace más de 15 años, yo he venido aquí a presentar mi testimonio de que él no es una persona violenta que él nunca me ha maltratado y por eso hasta el día de hoy él es una persona amiga”, manifestó

La madre de Andrea Aramayo, Helen Álvarez, acusó a la Ministra de “abuso de poder” y mentir en su declaración. Aseguró que antes fue amiga de Prado y ella le confesó que vivió episodios de violencia de parte de Kushner.

La abogada de Álvarez, Paola Barriga, afirmó que la Ministra hizo un “ejercicio de poder” para influenciar la decisión judicial, puesto que, a pesar de decir que testificaba como ciudadana, se presentó al tribunal con siete custodios que hasta le sostenían la cartera.

Kushner es acusado de cometer el delito de feminicio con un atropello a su expareja Andrea Aramayo, ocurrido la madrugada del 19 de agosto de 2015, a la salida de una discoteca en La Paz. Desde entonces está detenido. Erbol