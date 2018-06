Mundial en Rusia

Uruguay le ganó a Egipto con un gol sobre el final del partido

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Giménez celebra el gol que dio la victoria a Uruguay contra Egipto. Foto: AFP

Uruguay debutó con triunfo en el Mundial de Rusia al superar 1-0 a un Egipto que no contó finalmente con Mohamed Salah, su principal figura, con un gol logrado en tiempo cumplido.



José María Giménez, jugador de Atlético Madrid, marcó la única diferencia en el partido de cabeza en la agonía y sentenció el pleito que completó la primera fecha en el Grupo A de la Copa del Mundo.



Ajustada, pero merecida resultó la victoria de la "Celeste" de Oscar Tabárez, que había contado con las mejores situaciones para desnivelar, como un tiro libre en el poste de Edinson Cavani sobre el final y algunas más de Luis Suárez.



Pero no sería ni el "Matador", ni el "Pistolero" quien le daría los tres puntos a Uruguay, que ahora comparte la cima del Grupo A con la anfitriona Rusia, vencedora por un categórico 5-0 de Arabia Saudita el jueves en el duelo inaugural.



Los "Faraones" del argentino Héctor Cúper habían resistido bien, pero sobre el final vieron como se les escapaba el partido de las manos, al igual que Salah, que finalmente no salió el ruedo.



El jugador del Liverpool se recupera de una lesión en el hombro que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo, vio desde afuera el partido disputado en el estadio Arena de Ekaterinburgo, arbitrado por el holandés Bjorn Kuipers.