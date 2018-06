Vecinos del Barrio 12 de Diciembre, Distrito 8

Rechazan mercado, piden guardería

Protestas. Solicitan a la Alcaldía expropiar terreno. Construcción de casetas fue paralizada por no tener aprobación.

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Obra. Los vecinos están movilizados, piden atención y respuesta de las autoridades.

Los vecinos del barrio 12 de Diciembre, de la zona del Plan Tres Mil, piden a las autoridades expropiar un terreno donde, desde hace más de una semana, se inició la construcción de un mercado. En su lugar exigen que se edifique una guardería municipal infantil. Advierten que las protestas seguirán si no tienen respuesta. Desde la Secretaría Municipal de Planificación confirmaron que paralizaron la obra porque no contaba con los permisos requeridos.

Protesta contra el mercado. Una de las vecinas de este barrio, próximo a la rotonda del Plan Tres Mil, Guadalupe Mamani, explicó que el terreno fue cedido hace 20 años a una Liga Deportiva, Andrés Ibáñez, que lo dejó abandonado por varios años y "recién aparecieron hace un par de semanas para la construcción de las casetas". Remarcó que no permitirán que la obra avance porque lo que necesitan es una guardería y que para movilizarse cuentan con apoyo de vecinos de los barrios Copacabana, 16 de Julio y 3 de Mayo. "Si la Alcaldía no nos confirma que ya no será un mercado, bloquearemos el lunes Normandía. Son dos años que estamos pidiendo una guardería. En este distrito no hay y las necesitamos", enfatizó.

Es un terreno privado, la Alcaldía lo debe expropiar. El secretario municipal de Planificación, Boris Salomón, indicó que no saben exactamente qué se intentaba construir, pero en el lugar observaron unas tipo casetas y paralizaron la obra porque no presentaron ningún proyecto de construcción. "Esos terrenos cuando se hizo la recuperación del barrio (12 de Diciembre) se cedieron a una liga deportiva del mismo barrio. Es terreno privado", respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad de construir una guardería.

Agregó que si los propietarios quieren seguir construyendo tienen un periodo de tiempo para presentar su proyecto.

8 Distrito

está ubicado este terreno que los vecinos disputan.