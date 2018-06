Entrevistado: Eduardo Rojas, Director de la Fundación Redes

'Consumo de información digital es un problema de salud pública'

TIC. Indicó que aumentan delitos a través del uso de la tecnología, por ello impulsa una iniciativa para denunciar portales con pornografía infantil.

Viernes, 15 de Junio, 2018

Según el experto en redes, debería declararse problemas de salud pública los trastornos que genera en los estudiantes el uso de internet. Observa que en los últimos años aumentaron la dependencia al celular, los delitos de trata y tráfico, la pornografía. Busca consolidar una plataforma contra la violencia infantil en la red.

¿Qué datos manejan sobre los problemas del uso de tecnología?

E.R.: Hicimos un estudio en El Alto y Santa Cruz sobre los fenómenos de violencia que se están dando con colegiales: el 75% dice que tienen celular e internet en casa, pero sin reglas. 7 de 10 estudiantes contactan personas desconocidas a través de internet. La mayoría de estos encuentros son para tener relaciones sexuales. Esto muestra un alto uso nocivo de las tecnologías. Los papás no les ponen reglas. El colegio no está generando prácticas educativas. Se está haciendo un uso irresponsable de la información. La cultura de sus hijos está dejada al mercado y se están lavando cerebros, ese es el problema.

¿Cuándo estamos ante un caso de violencia digital?.

E.R.:Cuando una persona utiliza tecnología digital, a través de esta hay audio, texto y video, para dañar a otra persona. Esto está creciendo. Acoso, amenaza, hackeo, trata y tráfico, plagio de información digital y la vulneración de la privacidad es cada vez mayor. Los chicos no saben proteger sus datos personales... Vemos que es necesario crear una cultura digital.

¿Por qué están aumentando los casos de vulneración de derechos?

E.R. Siete de cada 10 niños ya ingresó con celular al colegio. De esos, 6 te dicen "he visto videos pornográficos", ¡son niños!. Uno de los principales problemas que hemos identificado es el consumo de pornografía infantil. Los papás deben poner reglas, hacerles entender que hay una diferencia entre el espacio público y privado. El problema fundamental es que no estamos entendiendo que este no es un fenómeno digital, es social. Lo que está afectando es la cabeza no solo de los niños, igual de los grandes. El celular es la principal herramienta de control de relaciones machistas. La primera prueba de amor ahora es: dame tu contraseña o mostrame tu celular. El consumo de la información digital con estos patrones negativos se está volviendo un problema de salud pública.

¿Por qué un problema de salud pública?

E.R.: En salud pública hay un concepto de la población borderline que es la que está sujeta a tener trastornos, problemas sicológicos. Con esa información y esta influencia, como están creciendo la mayoría de los problemas se está volviendo un problema de gran parte de la población que está con riesgo de ver pornografía, de volverse violenta, de producir pornografía, es un problema de salud pública porque está en la mente, es la manera de ver, de pensar, de consumir la realidad. Lo que estamos viendo es que sí hay un fenómeno emergente de producción de materiales pornográficos. Es muy difícil poder regular porque es un problema que opera desde el anonimato.

¿Qué proponen contra esto?

E. R.: Desde el 2015 estamos impulsando una línea de denuncias boliviana. Estamos buscando alianzas interinstitucionales para conformar un grupo de trabajo que colabore con la instalación de este servidor en el que tú puedes mandar el link de un video pornográfico determinado de manera anónima. Y de inmediato se revisa de qué país estaría saliendo el video, en que hosting estaría almacenado. Tenemos 46 servidores en todo el mundo. Se activa esa denuncia con la Interpol.

¿Son solo para denunciar videos de páginas bolivianas?

E.R.: Sí, los que se generan en Bolivia o que también incluyan niños bolivianos porque hay casos en Europa donde se produce pornografía con niños latinoamericanos, es el caso de brasileños, pero se subía en Europa… En este caso lo que hace el software de reconocimiento facial es cruzar la imagen de un video pornográfico de un niño X y eso se compara con el biométrico de personas desaparecidas en el mundo. Con esto en otros países se logró rescatar a niños de trata y tráfico porque los videos se subían de una ciudad determinada y a partir de eso se podía triangular. Ese ya es un tema de investigación que se logrará en el futuro. Por ahora el proyecto básicamente implica la integración del servidor para la denuncia y empezar un proceso de educación ciudadana.

Actualmente si una persona es víctima de violencia digital ¿Qué se hace?

E.R.: El problema es ese, no hay un conocimiento técnico. Ni se han generado acciones. No hay una capacidad institucional de respuesta. Es un problema multidimensional, sicológico, legal, policial, vas sumando. Es un problema educativo, sicológico, antropológico, filosófico. Mil cosas que están pasando, el sicólogo se queda corto o el abogado. No estamos desarrollando capacidad, por ejemplo; investigación en informática forense, peritaje sicológico forense por el impacto de pornografía en víctimas de trata y tráfico, profesionales dedicados a tratar la adicción a la pornografía o simplemente al celular.

La plataforma, ¿será solo para pornografía infantil o igual para videos íntimos de adultos que se difunden sin consentimiento?.

E.R.: Aquí hay una pequeña debilidad. Sí, siempre y cuando se trate de menores de edad porque la Ley nos obliga a protegerlos. En el caso de adultos estamos analizando el problema. Hay muchos adultos que sufrieron este tipo de violencia digital, pero es más complejo porque son mayores de edad y hay cierto grado de consentimiento. Todavía no analizamos la posibilidad pero esperemos que en un futuro pueda servir para atender a las mujeres igual. Por ejemplo en el caso de las “pornovenganzas”, que son cada vez más comunes.

¿Es necesaria una Ley especial?

E.R.: El problema es que no hay una ley específica. Pero este no es un problema cibernético, es un problema de pornografía. Si te está amenazando, denuncias amenazas; si te están calumniando a través de videos, denuncias calumnias. Nunca pierdan de vista que se tiene que ver qué bien le dañó y se dice la prueba es mi Facebook, el audio, el mensaje... Con ese simple hecho el fiscal tiene la suficiente evidencia... hay varias técnicas para su uso, desde requerimientos fiscales hasta un notario que vea tu video y se puede volver testigo.

Dijo que tuvo contacto con senadores ¿Con qué objetivo?.

E.R.: Lo que queremos es que se genere una Ley de prioridad para la protección de víctimas de materiales pornográficos infantiles en línea porque sin una ley la Fiscalía no va poder operar, la Defensoría no podrá pedir que se bloquee. Actualmente no se pueden bloquear materiales en el país. Las operadoras te dirán: “la neutralidad de la red, yo pongo las mangueras y tú decides qué agua va por ahí”.

¿Observa algún aspectos positivos de la red?.

E.R.: Hay varios fenómenos donde las iniciativas ciudadanas ayudan: a perritos, contra la tala de árboles, corrupción en la Policía. Se ven acciones interesantes puedes hasta llegar a analizar el caso de algunos canales de televisión que usan videos de los usuarios pero como tendencia masiva de la población identificamos que hay un patrón de consumo muy irresponsable. Es colonialismo digital. Se están lavando los cerebros. No es un temita simple. No soy negativo. Yo de verdad si me dices ¿qué de positivo?, yo no le veo nada positivo. Es muy crudo pero los estudios nos están mostrando eso. En el 2010 en total 3 de cada 10 estudiantes contactaban a desconocidos y era para tener relaciones sexuales. El año pasado subió a 7 de 10. Por Dios!. No es broma. No es solo los chicos, están haciendo lo mismo los grandes.

