Vladimir Putin dio la bienvenida

Corta pero brillante fue la inaugauración

Moscú. Robbie Williams y Aida Garifullina, dieron la nota musical en medio del espectáculo.

Viernes, 15 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Significativo. La representación del balón y la expresión cultural en la inauguración del acto ayer.

Rusia inauguró el jueves el Mundial de fútbol tras una deslumbrante ceremonia celebrada en Moscú y liderada por la estrella pop británica Robbie Williams y la soprano rusa, Aida Garifullina.

Corto y brillante. El espectáculo de 15 minutos producido por el canal estatal ruso, One, rompió con la tradición de la Copa del Mundo, al centrarse en números musicales que incluyeron una interpretación de Pyotr Tchaikovsky frente a un repleto estadio Luzhniki, el principal de la capital rusa.

El futbolista español, Iker Casillas, y la modelo y filántropa rusa Natalia Vodianova llevaron el trofeo del Mundial al campo en un estuche de viaje de la marca Louis Vuitton.

Robbie Williams interpretó sus éxitos "Let Me Entertain You" y "Rock DJ" acompañado de bailarines. Luego se unió en un dúo con Garifullina, una solista de la Ópera Estatal de Viena, quien entró al terreno de juego en un pájaro de fuego, cantando su famosa canción "Angels".

Putin. El presidente ruso Vladimir Putin fue el encargado de inaugurar el Mundial 2018.

"Les felicito por el comienzo del campeonato más importante del mundo", dijo Putin en ruso.

"Bienvenidos a la Copa del Mundo de la FIFA aquí en Rusia. El fútbol va a conquistar Rusia y desde Rusia conquistará el mundo. Disfruten de la mayor celebración en la tierra", añadió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

209 Países

son los que están oficialmente afiliados a la FIFA pero solo llegaron a Rusia 32.

