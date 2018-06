Plataformas salen a las calles en rechazo a violencia

Protesta por los muertos en el Gobierno de Evo

Acciones. Señalan que la cifra de víctimas llega a 81. Cuestionan incapacidad de negociación en conflictos.

Miércoles, 13 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Molestia. Activistas convocan hoy a la marcha por los muertos en la gestión de Evo.

Las plataformas ciudadanas salen a las calles en esta jornada para protestar en contra de las represiones del Gobierno de Evo Morales.

Cuestionan a las autoridades nacionales por su incapacidad en llegar a soluciones de conflictos sociales registrados en el país en los últimos años.

La movilización se realiza en solidaridad con los docentes, universitarios y familiares de Jonathan Quispe, el estudiante de la Universidad Público de El Alto (UPEA) que falleció en la represión policial durante las movilizaciones de esta institución a finales de mayo.

Actividad. Jenny Koller informó que las plataformas acordaron realizar una marcha pacífica para hoy a partir de las seis de la tarde por los muertos que se registran en Bolivia durante la gestión de Evo Morales como presidente.

Koller señaló que la movilización partirá de la Plaza del Estudiante hacia el segundo anillo El Cristo, donde se realizará una especie de concentración para exigir a las autoridades el respeto por la vida de los bolivianos y así evitar las represiones policiales.

Indicó que las plataformas irán vestidas de negro, por el luto de los bolivianos por cada uno de los fallecidos. "Invitamos a la población a que se sume a esta actividad, Bolivia está de luto", dijo.

Respaldo. Anelín Suárez, de la Plataforma Las Calles Bolivia, indicó que de acuerdo al recuento de los casos conflictivos que ha atravesado el Gobierno desde que asumió Morales, se tiene un registro de 81 fallecidos. "Nos vestimos de luto, y salimos a mostrar nuestro duelo, nuestra indignación, por las muertes que ya lleva este gobierno, quien olvidó sus promesas, que al primer muerto se iban, y la más reciente, marcharse al cumplir su gestión. Estamos también de luto, porque nuestro futuro agoniza", remarcó.

Al mismo tiempo recordó los casos de represión en La Calancha, Chaparina y otros que marcaron en la historia del país.

"No más muertos, ahora nuestra consigna es ¡No más MAS!. Presidente Morales, le pedimos aún amablemente, que se vaya y no vuelva, pues tenemos una visión del futuro de Bolivia, y en ella, usted no encaja, pues queremos democracia", añadió la activista que también pide el respeto al voto del 21 de febrero 2016, por el no a la reelección indefinida.

12 Años

de gestión lleva Evo Morales como presidente de Bolivia.

Fallecidos

Conflictos trágicos

1. Papelpampa (Oruro) 1 muerto

2. Yungas de Vandiola (Cochabamba) 2 muertos

3. Huanuni (Potosí) 12 muertos

4. Caihuasi (Oruro) 1 muerto

5. Toma de Prefectura (Cochabamba) 3 muertos

6. Cochabamba 1 muerto

7. Villa Montes (Tarija) 1 muerto

8. Vaca (Cochabamba) 1 muerto

9. La Calancha (Sucre) 2 muerto

10. Asamblea Constituyente (Sucre) 1 muerto

11. Chapare (Cochabamba) 1 muerto

12. Santa María (Oruro y Cochabamba) 2 muertos

13. Caihuasi (Oruro) 2 muertos

14. Plaza San Francisco (La Paz) 1 muerto.

15. Porvenir (Pando) 13 muertos.

16. Hotel Las Américas (Santa Cruz) 3 muertos

17. Caranavi (La Paz) 2 muertos

18. Yapacaní (Santa Cruz) 3 muertos

19. Malku Khota (Potosí) 1 muerto

20. Minero herido (La Paz) 1 muerto

22. Apolo (La Paz) 4 muertos

23. José María Bakovic (La Paz) 1 muerto

24 Sayari (Cochabamba) 2 muertos

25. Parotani (Cochabamba) 1 muerto

26. Toma Alcaldía (El Alto) 6 muertos

27. Discapacitados (La Paz, Beni y Cochabamba) 4 muertos

28. Panduro (Oruro) 6 muertos.

29. Colomi (Cochabamba) 1 muerto

30. Puerto Pailas (Santa Cruz) 1 muerto

31. Universitario (El Alto)