Una mujer comandaba los robos

Tundeados por cometer asaltos

Agresivos. Atacaron a una joven de 22 años para quitarle su cartera y la dejaron tirada en el suelo.

Miércoles, 13 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Detenidos. Ambos fueron sometidos a un desfile identificativo.

Sin dar lugar a dudas, una joven de 22 años, de iniciales W.S.M. identificó ayer a María Rosario Limpias Suárez (33) y Carlos Patricio Vaca Medinacelli (20) como los delincuentes que la tarde del lunes intentaron quitarle su cartera en la calle Madrid del barrio España, zona de la Pampa de la Isla. Lo inusual del hecho, era que la mujer comandaba los asaltos conduciendo la motocicleta en que se cometían los robos. En su última fechoría no tuvieron tanta suerte debido a que un taxista, que presenció el robo a la mujer, persiguió a la pareja de antisociales hasta lograr desestabilizarlos, lo que permitió que los vecinos los reduzcan y los escarmienten golpeándolos antes de entregarlos a la Policía de la Pampa.

Víctima lastimada. La afectada contó que se dirigía a su trabajo cuando los delincuentes en moto se le acercaron y Vaca Medinacelli al ver que no soltaba la cartera la sometió a golpes hasta dejarla en el suelo adolorida. "Me jaló de los cabellos y como no podía quedarse con mi cartera, me agarró a golpes y patadas", denunció la víctima. El juez de la Pampa de la Isla, Primo Flores, en base a la imputación presentada por la fiscal Alejandra Ávalos ordenó su reclusión en Palmasola.

10 metros

fue arrastrada la víctima por la pareja de atracadores en moto.

Solía laburar de mototaxista

Entre las pertenencias de los detenidos se encontró un chaleco de la asociación de motos de la paz 16 de julio interno 74.