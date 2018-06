Mago de Oz dice que Tobar sobornó a cuatro policías en Bolivia

También afirman que el concierto del viernes no se llevó a cabo ya que Gustavo Tobar no habría cancelado el monto acordado a la empresa de sonido y que inclusive tendría deudas pendientes del concierto de Santa Cruz

Martes, 12 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Mago de Oz

La banda española de folk metal, Mago de Oz, denunció hoy mediante un comunicado publicado en su página oficial, que el gerente de la empresa FM Rock Producciones, Gustavo Tobar supuestamente sobornó a cuatro policías bolivianos para encarcelar a tres de los miembros del grupo musical.



"Con esta clase de tipejo hemos tenido que lidiar, pero mañana os contaremos como sobornó a 4 policías (de los que daremos sus nombres, apellidos y rango) para encarcelar a tres miembros de Mago de Oz", dice el comunicado.



En efecto el fundador de la banda, Txus di Fellatio; el violinista, Carlos Prieto 'Mohamed'; y la manager del grupo, Lidia Cruz, fueron arrestados el sábado y conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), bajo la acusación de incumplimiento de contrato luego de que el viernes por la noche se suspendiera en La Paz el concierto de la conocida banda.



En un primer comunicado emitido el domingo 10, día en que la banda de folk metal dio un nuevo concierto en La Paz, Mago de Oz expresa que la suspensión del concierto se debió a situaciones que escapan "estrictamente a lo musical", y afirma tener cierto temor.



"...hasta que Mago de Oz no salga de este país, preferimos guardar silencio ya que tememos por la seguridad de las 14 personas que conforman el Staff", dice el comunicado del domingo 10.



Hoy martes, la banda sacó un nuevo comunicado anunciando paralelamente a su estadía en Ecuador, que mañana darán nombres y apellidos de los policías que los arrestaron, y hablan de un supuesto soborno.



También afirman que el concierto del viernes no se llevó a cabo ya que Gustavo Tobar no habría cancelado el monto acordado a la empresa de sonido y que inclusive tendría deudas pendientes del concierto de Santa Cruz.



La banda acompaña el comunicado de un video donde se puede ver al encargado de la empresa de sonido indicando que Tobar tiene deudas con dicha empresa.



"Este vídeo está grabado 5 minutos antes de salir a tocar en la paz. En él, nos dicen que tienen orden de recoger el equipo, por lo que se volvería a suspender otro concierto en Bolivia", enfatiza el comunicado de la Web oficial de Mago de OZ.