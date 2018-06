Policía interviene piquete de huelga de hambre de la UPEA en la madrugada

Los huelguistas que fueron desalojados denunciaron que momentos previos a la intervención de la policía, les cortaron servicios eléctricos y la calefacción al interior de la Vicepresidencia e impidieron la entrega de frazadas y agua a familiares y amigos que se encontraban afuera

Martes, 12 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Estudiantes de la UPEA afuera de la Vicepresidencia en la madrugada. Foto: Radio UPEA.

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), denunció que la madrugada de este martes al promediar la 1.00, policías encapuchados ingresaron a los ambientes de la Vicepresidencia y desalojaron a docentes y estudiantes que habían instalado un piquete de huelga de hambre en el lugar.



"Policías encapuchados nos sacaron por la fuerza, no dieron razones, (...) nos sacaron de la supuesta casa del pueblo" reclamó mediante un video uno de los integrantes del 10mo piquete de huelga de hambre.



Familiares y amigos de los dirigentes que asumieron la medida de presión en la Vicepresidencia, denunciaron también mediante sus redes sociales que la policía, momentos previos a la intervención, negó la posibilidad de dejar frazadas, mantas y agua a los huelguistas.



"Denunciamos el trato inhumano a los representantes de la UPEA que se encuentran en el interior de la Vicepresidencia, desde ahí informan que les cortaron energía de los enchufes y la calefacción de los ambientes; además, no dejan ingresar frazadas pese a la exigencia de docentes y estudiantes que se encuentran en la puerta", dice uno de los comunicados en Radio UPEA.



La medida de presión se instaló luego de que fuera rechazada la propuesta de gobierno que ofrece a la UPEA un soporte financiero adicional de 70 millones de bolivianos, bajo el argumento de que este monto no alcanza para el funcionamiento de la casa superior de estudios.