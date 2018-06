El diálogo con el Gobierno no logra llegar a un acuerdo

Huelga de hambre instalan en Vicepresidencia los dirigentes de la UPEA

Conflicto. Universitarios volvieron a salir a las calles. Autoridades ven insuficiente el recurso propuesto.

Martes, 12 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Encuentro. La reunión de la UPEA y el Gobierno cierra con desacuerdo y anuncio de huelga de hambre.

Autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) instala huelga de hambre en oficinas de la vicepresidencia del país.

Los dirigentes de la casa superior de estudio de El Alto, no lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno y rechazaron la propuesta.

La UPEA exige al Gobierno modificar la Ley 195 de distribución de recursos económicos a las universidades, esclarecer la muerte del estudiante Jonathan Quispe en enfrentamiento con la policía en medio de una movilización.

Posición. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dio a conocer la propuesta de gobierno donde se ofrece a la UPEA un soporte financiero adicional de 70 millones de bolivianos entre otros puntos como el acompañamiento a la investigación de la muerte de Jonathan Quispe.

Informó que el documento establece que se movilizarán de 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de la UPEA, una vez concluya el proceso de certificación de la cantidad de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CUB).

Respuesta. "No se ha aceptado la propuesta porque no tiene nada de sostenibilidad para el tiempo, nos han propuesto 70 millones de bolivianos, no alcanza, prácticamente ni siquiera para esta gestión. Por tanto la comisión se ha declarado en huelga de hambre", dijo el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, al salir de la reunión con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo nacional.

Precisó que 14 a 16 personas, entre autoridades y estudiantes de la UPEA, comenzarán una huelga de hambre en las mismas instalaciones de la vicepresidencia, donde se estuvo llevando el diálogo.

Sobre la propuesta gubernamental, indicó que la UPEA requiere 152 millones de bolivianos para su sostenimiento porque afirmó que cada año esa casa de estudios superiores tiene más gastos.

Movilizados. Por otra parte, horas antes de que se conozca la posición de la UPEA en esta última reunión, los estudiantes de esta casa de estudios, se movilizaron por el centro paceño en una masiva marcha.

La movilización exige al Gobierno mayor presupuesto.

Al llegar al edificio del Ministerio de Economía lanzaron huevos a la fachada, lo cual no consiguió ser frenado por los policías apostados en el inmueble.

Nogales indicó que "las movilizaciones se mantendrán hasta lograr un acuerdo con el Gobierno y mientras duren las negociaciones continuarán las marchas, bloqueos y huelgas de hambre".

3 Días

De diálogo se han cumplido entre la UPEA y el Gobierno.

5 Puntos

Tiene la propuesta que entregó ayer el Gobierno.