Erradican 90% del trabajo infantil en zafras

Reducción. En Santa Cruz logran bajar la labor de niños y adolescentes en zafra de caña de azúcar y en 5 mercados.

Martes, 12 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Trabajos. Espacios del programa Mercados Amigos de la Niñez.

Hoy en todo el mundo se celebra el Día Contra el Trabajo Infantil, en Santa Cruz, el programa de Trabajo Infantil de la Gobernación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), logran eliminar el 90% el trabajo infantil de la zafra de la caña de azúcar en el área norte y en el 70% en cinco mercados de la ciudad e insertándolos a espacios integrales de protección.

Metas hasta el 2025. Lidia Mayser, responsable del programa Trabajo Infantil de la Gobernación indicó que uno de los grandes logros en Santa Cruz es la erradicación del trabajo infantil en la zafra de caña de azúcar. "Para ello se han utilizado varias estrategias, primero la inserción escolar, atención de salud, sensibilizar a la población y a las autoridades sobre el compromiso que tenía Bolivia de erradicar las peores formas de trabajo infantil y la zafra de caña de azúcar estaba catalogado como una de ellos. Según instituciones con las que hemos trabajado el 90% de los niños fueron retirado del área Norte", explicó y que eso fue logrado por la creación del triple sello de calidad que garantiza que en toda la cadena productiva de la industria no hay niño trabajando.

Trabajos en 5 mercados. Esa misma experiencia del trabajo infantil en las zafras fue trasladada al área urbana, específicamente en los mercados donde se creó un programa "Mercados Amigo de la Niñez". Actualmente están en cinco mercados que consiste en atender en el área educativo a los niños y adolescentes que trabajaban en estos centros de abasto.

Aunque este programa aún es prueba piloto, ya funciona en el mercado de Alto San Pedro, Santa Rosa, Mercado Nuevo, Mercado 4 de Noviembre y Primero de Mayo (Cuchilla) que empezó este año. "La idea es que los 70 mercados que tiene Santa Cruz cuenten con estos espacios integrales de protección ya que trabajamos en alianza con voluntarios de las universidades", señaló Lidia.

Madre feliz con aprendizaje de su niño. Eliza Bascopé, mamá de Alexis Rojas (6 años) trabaja en el mercado Alto San Pedro desde hace 4 años y contó que pagaba para que le cuiden a su hijo mientras ella trabajaba, después de un tiempo se dio cuenta que el niño se había hecho adicto a la televisión y estaba muy atrasado. "Me lo hicieron adicto a la tele, no pestañeaba por mirar y solo quería eso tras despertar, para comer y hasta dormir con el televisor. Me dijeron que lo traiga a mi trabajo a las aulas de espacios integrales. Ahora ya mi niño, charla, dibuja, le ayudan con las tareas y en las vacaciones llora porque no hay las profesoras voluntarias", contó Eliza, pero también nota que hay muchas señoras en el mercado que no quieren desprender a sus hijos con el fin que les ayuden a vender.

Hoy hay un foro. Para este martes, Mayser informó que se realizará el segundo foro departamental de trabajo infantil y adolescente, bajo la temática "Una mirada desde las naciones indígenas y pueblo afro boliviano". Se trata de un encuentro de intercambio de información de experiencias en Santa Cruz. "Queremos tener a las naciones indígenas y pueblo afroboliviano libre de trabajo infantil y adolescente", puntualizó.

Trabajo infantil en Bolivia. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el trabajo infantil y adolescente se redujo un 50% hasta el 2016 datos comparados con una encuesta del 2008. "ENNA 2016 (Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes) identifica a 396.000 menores que realizaban trabajo infantil, mientras que la Encuesta de Trabajo Infantil 2008 estimó a 800.000 niñas, niños, adolescentes, lo que revela una reducción alrededor del 50%", señala una nota de prensa institucional.

6 Años

desde el 2012 Santa Cruz tiene la primera Ley (46) contra el trabajo infantil.

Peores formas de trabajo infantil - adolescente

Según el Articulo 6 de la Ley Departamental N. 46 cita los tipos de trabajo efectuados por personas menores de 18 años a ser erradicados y que son catalogados como las peores formas de trabajo infantil y adolescente:

1. Actividad de recolección de algodón, castaña y zafra de caña de azúcar.

2. Fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen el normal desarrollo físico o mental.

3. Minas, canteras, subterráneos, bocaminas.

4. Pesca en ríos y lagos.

5. Transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física.

6. Ladrilleras.

7. Actividad como maquinistas y fogoneros.

8. Manejos de correas en movimientos y otras máquinas.

9. Fundición de metales.

10. Transporte de materiales incandescentes.

11. Frontera que ponga en riesgo su integridad.

12. Locación de destilación de alcoholes.

13. Fabricación de albayalde u otras materias tóxicas.

14. Fábricas, talleres o locales de explosivos, inflamables o cáusticos.

15. lugares de desprendimiento de polvos, gases y otros.

16. Sitio de alta o excesivamente baja temperatura.

17. Trabajo expuestos a ruidos de más de 80 decibeles.

18. Trabajos con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos x y otros.

19. Exposición a corrientes eléctricas.

20. Trabajos en basurales.

21. Lo relacionado con mendicidad.

22. En espectáculos obscenos.

23. Labores en locales de diversión para adultos.

24. Propagandas, videos que atenten contra la integridad.

25. Toda actividad que implique riesgo en la salud e integridad física y mental.