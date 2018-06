A través de la cooperación internacional

Alcaldía habla de donación de 42 micros cada uno con capacidad mínima de 65 pasajeros

Cambio. Para administración se crearía empresa desconcentrada. Se requiere la inversión de $us 7 millones. Micreros advierten radicalizar medidas de presión para ingresar a la Grigotá.

Martes, 12 de Junio, 2018

Protesta. Se prolongó hasta cerca del mediodía en algunos puntos.

De forma sorpresiva la Alcaldía municipal cruceña anunció que entre jueves y viernes de esta semana se realizará una reunión a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) con la Cooperación Japonesa (Jica), pues existe la posibilidad de una donación de los primeros 42 micros con capacidad mínima de 65 pasajeros cada uno. Esto con miras a implementar la primera fase de los Buses Rápidos de Transporte (BRT), que ya se habían anunciado desde el año pasado, y que tendrían una nueva forma de administración. El encuentro fue confirmado para este viernes, a través de las oficinas del Jica en La Paz, aunque no se detalló el tema que se abordaría. Este anuncio se hace en medio de las movilizaciones que lideró ayer el sector transporte para exigir reunirse con el alcalde cruceño, Percy Fernández, con el objetivo principal de retornar a la avenida Grigotá, entre 1er y 2do Anillo. El sector anuncia radicalizar sus medidas de presión.

Buscan entrega de buses a fondo perdido. El secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, explicó que el JICA ofreció "un crédito a fondo perdido para una flota de buses japoneses" con la que se comenzaría a implementar los BRT en el Primer Anillo y para la cual se requerirían 28 unidades. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, añadió que si se concreta la donación la contraparte municipal sería la implementación de paradas, la forma de administración y la creación de una empresa desconcentrada. Como inversión municipal se mencionó que podría alcanzar los $us 7 millones.

Entre los detalles de la implementación de BRT se explicó que la primera fase se complementaría con la zona norte y sur y en total se requerirían 58 buses; la segunda fase es el Segundo Anillo y el eje troncal este y oeste, la tercera con la Grigotá y la última con el Cuarto Anillo y Plan Tres Mil. En total para todas estas, se requieren 140 de los nuevos buses de entre 65 a 80 pasajeros.

El concejal Municipal, Tito Sanjinez, explicó que de cumplirse los requisitos, la mayoría administrativos, para esta donación, los buses podrían llegar este mismo año. Aunque la implementación de estos hasta el Cuarto Anillo demorarían más de tres años.

Adicional a estos BRT, Ribera explicó que existirán buses "alimentadores" que tendrían menor capacidad y que cumplirían la función de una especie de conectores de los BRT, a través de las radiales. También en el nuevo diseño se tendría una integración tarifaria, a través de la cual se pagaría un solo pasaje y el usuario podría subir a varios buses en el lapso de dos horas. Aún no se mencionó si el pasaje tendría una variación.

El dirigente del transporte, Mario Guerrero, lamentó que hasta la fecha las autoridades no se reunieron con el sector para explicarles la forma de funcionamiento de los BRT y agregó que las vías actuales no tienen capacidad para buses de estas dimensiones.

Insisten en ingresar las 40 líneas en la Grigotá y Alcaldía afirma que no retrocederá. Guerrero indicó que insistirán en una reunión con el alcalde pues deben volver las 40 líneas a la avenida Grigotá. Agregó que si en un futuro se observa que otra vez hay caos, se debe analizar restringir la circulación de vehículos particulares, no así de buses que tienen prioridad. El dirigente recordó a las autoridades que transportan embarazadas, personas de la tercera edad y en muchos casos, niños menores de 9 años que viajan solos.

Reiteró que no asistirán a ninguna reunión donde esté presente Ribera, pues hasta la fecha no socializó ningún plan de modificación en la ciudad. "Solo pedimos reunirnos con el alcalde. No sabemos qué nos va a responder, no nos podemos adelantar, pero no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. El gobierno municipal se supone que es el que está más cerca al pueblo", señaló.

Por su parte, Ribera, enfatizó que con el rediseño de la avenida Grigotá la población solo debe caminar una distancia corta, de entre 30 a 90 metros. "En el estudio del Jica se recomienda una distancia de 500 metros entre parada y parada y aquí hay menos de ese recorrido. Si permitimos que vuelvan a ingresar las líneas se volverá a llenar de comerciantes las calles", remarcó.

Sosa respaldó la decisión a tiempo de afirmar que si el alcalde se reúne con los transportistas igual estarán presentes los secretarios municipales. Aunque Ribera, descartó que Percy se reuna con el sector.

Ayer se convocó a una reunión en el Comando Departamental, pero los transportistas se retiraron al ver a Ribera. Lo mismo pasó en una reunión convocada al mediodía por una comisión de ocho concejales.

Radicalizarán las medidas, se analiza bloqueo departamental. El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas del Transporte (Fedetrans), Ronald García, confirmó que hoy tienen una reunión a las 10:00 con los dirigentes de todos los sindicatos para definir las acciones a seguir, una de las medidas que se analiza es un bloqueo departamental.

Ciudad colapsa por protesta de comerciantes. El bloqueo de la ciudad ayer fue dentro del Cuarto Anillo y colapsó principalmente el Segundo Anillo con al menos seis puntos de bloqueo. Aunque no se paralizó totalmente el transporte, los que trabajaron debieron de ocupar calles aledañas para transitar. En la exterminal la protesta fue protagonizada por comerciantes del antiguo mercado La Ramada.

24 Junio

se prevé abrir nuevamente la circulación para privados por la Grigotá.

8 Mil

micros circulan en la ciudad de Santa Cruz.

Pedirán que se reactive pago de patentes a micreros

El concejal municipal Tito Sanjinez indicó que propondrá una ley para solicitar que los micreros además de su impuesto por vehículos paguen una patente municipal por la actividad económica que realizan. El secretario municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), Joaquín Crapuzzi, indicó que el monto sería mínimo de solo Bs 500 al año por cada micrero. "Este pago se realizaba hace años, el gobierno municipal por no cobrarles a ellos la patente está dejando de percibir 4 Millones de Bolivianos al año", dijo.

También agregó que a la fecha solo 500 vehículos están al día con impuestos de los más de 8.000 que dicen ser. "En total están evadiendo Bs 20 millones", dijo.

Aún no inicia la auditoría a puestos de mercados

El pasado 7 de mayo en el Concejo Municipal los mismos legisladores pidieron que se realice una auditoría a los puestos entregados en los nuevos mercados de la ciudad. A más de un mes de esta solicitud aún no comienza el trabajo, pues el primer paso sería la conformación de una Comisión integrada por el ejecutivo y el legislativo municipal. El concejal Tito Sanjinez indicó que en la primera sesión de esta semana está programada la conformación de esta comisión. Agregó que si se detecta alguna familia con dos o más puestos estos serán revertidos a favor del municipio y se sancionará con proceso administrativo al funcionario que los entregó.