Enseñan cómo prevenir enfermedades

Consejos para estar saludable y disfrutar del invierno húmedo del oriente boliviano

Expertos comparten sus sabios conocimientos para evitar reforzar el organismo y eludir enfermedades durante las bajas temperaturas que vive Santa Cruz.

Lunes, 11 de Junio, 2018

Cómo prevenir enfermedades en invierno? es una pregunta que muchos se hacen en esta época cuando los niños o abuelitos se empiezan a resfriar. Profesionales señalan que los que deben tener mayor cuidado son justamente los niños y las personas mayores, porque ellos no tienen las suficientes defensas. Además de abrigarse bien, señalan que la correcta alimentación es la clave de una buena salud o "barrera de las enfermedades".



Alimentación y problemas respiratorios. La reconocida nutricionista, Rita Medina, indicó que hay que ser consciente que hay nutrientes que evitan que la persona baje sus defensas, entonces lo que uno tiene que hacer es fortalecerlas. Para ello, lo principal es la vitamina C, A, y el zinc.

La vitamina A: tiene mucho que ver con la formación de anticuerpos que van a eliminar la acción de los virus en el organismo.

Por ejemplo, "el ingreso de los virus y bacterias es a través de la nariz, boca y piel. Si nosotros tenemos muy buena vitamina A en el organismo, eso evitará que estos gérmenes patógenos ingresen", sostuvo.

Esta vitamina se encuentra en todas las verduras de color, verde intenso y naranja intenso, es decir en: zanahorias, zapallos, calabazas, espinacas, acelgas, yema del huevo (una persona sin problemas de colesterol, hepáticos o piedras en la vesícula puede consumir hasta 8 huevos a la semana)

La vitamina C: Se encuentra en los cítricos, en la acerola y algunas verduras (pimentón, cebolla, ajo, algas, toronjas, naranjas, limón)

"Cuando estamos empezando a resfriarnos la cebolla y el ajo es un excelente recurso porque tienen quercentina, esta es como un antialérgico y antibiótico natural que va a frenar la acción de los virus que quieren atacar el organismo", resaltó la profesional.

Zinc: Es un mineral "importantísimo" para la formación de los linfocitos B (estos son los que dirigen el sistema inmunológico). "Si nosotros tenemos un buen refuerzo de linfocitos B, no nos agarra la gripe, o sino no dura mucho tiempo, porque tenemos buenas defensas", explicó. Estos se encuentran en todos los granos integrales y semillitas, por ejemplo: almendras, nueces, pistachos, maní, quinua, avena, maíz y otros.

En conclusión, si todas las personas añaden estos alimentos a su dieta diaria, van a tener buenos refuerzos a cualquier ingreso de problemas respiratorios.

Protección en la casa y el hogar. Usar calefactor es una de las salidas más apropiadas, pero que también consume energía igual que el aire acondicionado en el calor. pero cuando eso no es suficiente, la diseñadora de interiores, Melisa Cordeban, da algunos consejos para solucionar cuando la casa es muy fría y húmeda.

Para evitar filtraciones de humedad en interior, primero hay que detectarla si es del mismo clima húmedo que tiene Santa Cruz. Primero "debe pintar con impermeabilizante de fachadas el exterior, con eso aseguramos que la humedad no entre y de esa manera no desprende la pintura del interior".

Pero si la filtración de agua viene del piso, por ejemplo una casa donde los muros están en contacto directo con el jardín, habría que usar un producto más fuerte llamado impermeabilizante siliconado, "este es por inyección, haciendo unas perforaciones en la base del muro y se inyecta este producto y bloquea la humedad que viene del piso".

En el caso que se detecte que por las ventanas entra humedad, se puede usar la pintura impermeabilizante de techos combinada con un velo estructural, "se aplica en los vértices horizontales y verticales, la pintura y el velo deben cubrir hasta el corta gotas del bota aguas y un poco más abajo de la pared", aconsejó.

Cuidados especiales a los niños. El pediatra, Fabián Barja, explicó que esta temporada de frío con “chilchi”, es cuando aparecen brotes de resfríos sobre todo en los niños que van a guarderías, kinder y colegios. Para eso recomienda a los padres, abrigar a sus niños, tratar de no exponerlos al viento.

"Es importante no salir, tratar de quedarse en la casa, si tienen almuerzo o cena afuera es mejor llevarlo a casa. No llevar a pasear a plazas ni plazuelas porque los chicos se enfrían y enferman. Tomar bebidas calientes", recomendó Barja según experiencia de sus pacientes y que si están en el grupo preferencial para la vacuna contra la influenza, no duden en hacerse vacunar.

Cuidados que deben tener los de la tercera edad

Salud. Ragnar Vegueria, médico gerontólogo y médico de planta en el Complejo Geriátrico Geriland, recomendó 4 formas de prevenir

las infecciones respiratorias:

1. Consiste en resguardar la vía aérea del aíre frío, por medio de la protección de la nariz con bufandas. El uso de estas prendas solo se recomiendan cuando se está en el medio externo.

2. Aplicarse las vacunas correspondientes a la gripe estacional, cuidar los hábitos higiénicos, por ejemplo: no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados y mal ventilados.

3. Ingerir una dieta rica en vitamina C es de importancia para aumentar las defensas, algunos alimentos que contienen esta vitamina son el kiwi, la naranja, el limón, la mandarina, la guayaba, el melón, el tomate, la papa y la espinaca.

4. Añadir una sopa en las comidas va a ayudar al organismo a mantener la temperatura corporal adecuada y además hidrata, ya que en la época de invierno bebemos mucho menos agua que en verano, de preferencia hay que agregar al caldo de verduras, entre más es mejor.

Pimentón

Verdura

Es un excelente recurso de verduras con bastante vitamina C.

Cebolla

Hortaliza

Es mucho más que un condimento, proporciona mucha vitamina C y quercetina que es como antibiótico natural.

Acerola

Fruta

Es rica en flavonoides, vitaminas A, B1, y B6 y vitamina C, de la cual posee unas 30 veces más que una naranja.

Naranja, toronja, limón y lima

Cítricos

Un vaso de jugo de naranja tiene 93mg de Vitamina C, sin embargo, un vaso chico de jugo de toronja tiene 70 mg de Vitamina C.

Almendras, maní

frutos secos

Estos proporcionan grandes cantidades de zinc que ayudan a inmunizar el organismo de enfermedades.

Abrigo

Protegerse

Padres deben abrigar de la cabeza a los pies a sus pequeños antes de sacarlos al viento.

Higiene

Limpieza

Lavar y desinfectar las manos antes de comer previene contagio de enfermedades.

Vacuna

Prevención

Tanto personas de la tercera edad como los niños deben aprovechar la vacuna contra la influenza.

Bebidas

Preferencia

Toda bebida caliente es bienvenida, evitar tomar frío en todas las edades.

Estufa

Caliente

El calefactor es lo ideal para calentar un ambiente. Hay aires acondicionados que tienen doble función.

Protegerse

Frazadas

Cuando el frío se impone lo ideal es usar colchas gruesas de invierno.

Arreglos

En la casa

Si nota humedad en paredes o piso, revisar o hacer inspeccionar la casa con especialistas para dar solución a posibles filtraciones de agua.