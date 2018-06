Libreta en vez del Servicio militar

Desconocen el trámite de Redención

Realidad. La ciudadanía no conoce la existencia de esta libreta que tiene el mismo valor que la del servicio militar.

Domingo, 10 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Entrega. David Roca recibe su libreta de redención por parte del coronel Vargas.

La persona que no pudo hacer el servicio militar hasta sus 22 años de edad, sin importar las razones, igual puede obtener una libreta con la misma validez legal que la que entregan como si hubiese hecho este servicio. La única diferencia es que se llama "Libreta de Redención" y también es entregada por el Ministerio de Defensa previa realización de ciertos requisitos.

En un sondeo realizado por El Día, se observó que de 20 personas cuestionadas, solo una supo de la existencia de esta libreta y muchos la confunden con la "libreta de auxiliar" que es entregada cuando la persona no puede realizar esta obligación a la patria por alguna deficiencia física.

No hay razón para comprar libreta falsa. El coronel Jhonny Vargas, comandante de la Región Militar Nro 8 Santa Cruz, explicó que este documento no es novedad "siempre se entregó", pero mucha gente lo desconoce y con esta libreta la ciudadanía, varonil sobre todo, no tiene por qué estar comprando libretas de servicio militar falsas de manera ilegal o buscando tramitadores porque no hay.

Para todo el departamento, este trámite solo se realiza en la Región Militar 8 que está ubicada en la calle Roboré Num. 19, entre Av. Piraí y Roca y Coronado.

Soluciones en requisitos. David Roca, médico de 36 años de edad, esta semana recibió su libreta de Redención, debido a que no pudo hacer el servicio militar al dedicarse a estudiar medicina tras salir del colegio. "Lo solicité porque estoy trabajando en el Ministerio de Salud y me pidieron este documento", sostuvo.

El Cnel. Vargas, explicó que no importa si las razón fue por enfermedad, viaje, estudios u otros, por la que alguien no pudo hacer este el servicio militar.

Para tramitarla. Los requisitos para el trámite Libreta Militar: Redención se los puede descargar de la página Web: www.mindef.gob.bo, en la sección de trámite de libretas. Solo se puede tramitar a partir de los 23 años de edad y tiene un costo es de Bs 4.000 que se hace pago al Banco.

10 Trámite

diarios aproximadamente se realizan en la Regional Militar 8 de Santa Cruz.