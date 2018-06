Día mundial de la seguridad vial

El 77% de los hechos de tránsito nacional es por imprudencia de conductores

Situación. Santa Cruz lidera en accidentes sobre vías desde hace tres años consecutivos. Más de 10.000 casos se registraron el 2017. Expertos señalan que se debería enseñar educación vial desde kinder.

Domingo, 10 de Junio, 2018

Bolivia registró 25.385 hechos de tránsito el 2017, más del 40% de los casos se efectuaron Santa Cruz que desde hace tres años es el departamento que más accidentes registra. Según información brindada por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, el 77,4% de las causas que ocasionaron hechos de tránsito el año pasado fue por "imprudencia ocasionada por el conductor y el 90% de Santa Cruz, se realizan en la ciudad capital.

Hoy, que se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, expertos en el tema, ven una necesidad urgente de intensificar la educación vial en el departamento para bajar masivamente la cantidad de casos que se registran cada año y piden a autoridades que se dé una materia en colegios.

Situación de hechos de tránsitos en Bolivia. El capitán Edwin Silva Chayña, encargado del área de seguridad vial del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, descentralizada del Ministerio de Gobierno, indicó que a pesar de las altas cifras, "desde la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2014-2018, en fecha 13 de agosto de 2014 mediante decreto supremo número 2079, el año 2013, los 1.848 muertos registrados bajó a 1.002 en el año 2017", sostuvo al explicar que en un promedio del 15% se han reducido las muertes por cada año.

Desde el inicio de semana, hasta finalizar la tarde de ayer se buscó e intentó hablar con el jefe de Educación Vial de Santa Cruz, coronel José María Velasco, pero no se logró tener su posición, pese a que El Día intentó comunicarse con él en varias oportunidades y él argumentaba estar ocupado.

Cifras relevantes. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en el periodo 2013 al 2017 se registró a nivel nacional 153 mil hechos de tránsito, y en el mismo periodo se reportaron alrededor de 7.447 fallecidos y 79.605 heridos por accidentes de tránsito en todo el país.

Del total de hechos de tránsito registrados el 2017, el 49% corresponden a colisiones y el 22,9% a choques. Estos dos tipos de hechos representan el 70% del total.

Del total de causas que ocasionan hechos de tránsito 77% corresponden a imprudencia ocasionada por el conductor, el 8,7% por omitir señalizaciones, el 7,6% por estado de embriaguez, el 3,4% exceso de velocidad, entre otros.

Educación y sanción. Milton Vargas, miembro de la plataforma ciudadana Generación P (El Propio Pa Parquear) indicó que a Santa Cruz le falta mucho para reducir grandemente los hechos de tránsito, asegura que la clave está en la educación y concienciación. Es consciente de lo difícil que resulta solo sancionar, pero no hay de otra, se tiene que sancionar porque “tenemos leyes y no las aplicamos”, resaltó.

“Los ciudadanos nos hemos vuelto elemento de uso político para cualquiera que quiera hablar en nombre del pueblo y la verdad es que nunca hacen nada, tanto policías como autoridades de turno y los que también quieren entrar, porque hay varios que quieren entrar”, sostuvo al volver a señalar que lo ideal es la educación y concienciación, además que las sanciones sean las correctas.

Vargas, también señala que los conductores bajo influencia alcohólica deberían recibir una dura sanción, debido a que esta causa es la tercera más grave por las que se dan los accidentes de tránsito.

Otro aspecto importante es educar las generaciones que vienen. “Nosotros como generación P presentamos una propuesta al Concejo municipal de que se incluya la materia de Educación Cívica Vial en los colegios, pero resulta que había sido una competencia autonómica que se tiene que conciliar con el Ministerio de Educación, tenemos que ir a la ciudad de La Paz, para ver cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos en las calles de Santa Cruz, como si los niños de La Paz, Cochabamba y otros departamentos no necesitaran educar a sus hijos, y así nos fregan a los que buscamos lo mejor”.

El programa de educación no solamente es poner un libro o una materia sino hacer que eso se refleje en la calle.

Tienen que haber buenas propuestas. Vargas, en su momento aplaudió la idea de la denominada foto-multa o cámara de denuncia, porque eso, en cualquier parte del mundo donde se ha implementado “en los primeros 20 días reduce un 30% el nivel de accidentes, pero aquí no hemos querido, ha faltado coordinación entre la Policía y la Alcaldía. Ahora que el ciudadano sienta que le van a meter la mano al bolsillo (por el monto elevado de la multa) entonces que se reúnan los ciudadanos, y no que aparezcan los dirigentes de Fejuve que no tienen nada que ver”, indicó. Por otro lado, señaló que las autoridades no deberían de preguntar, sino proponer cosas coherentes porque habían monto muy elevado en la anterior propuesta (la cuarta parte de un salario mínimo nacional) que resultó alarmante, pero que cuando se busca educar a alguien, se lo logra de muchas maneras, pero tienen que haber propuestas.

“Si una propuesta haya sido la multa de 100 bolivianos por pasarte en rojo, más 12 horas de trabajo comunitario los sábados en la mañana, en las rotondas, enseñando a los demás a no pasarse con semáforo en rojo, esto podría tener mejor resultado, y así existen muchas formas para poder educar conductor y peatón”, explicó el impulsor de la plataforma Generación P.

6 puntos porcentuales

Se redujo la tasa de muertes por accidentes de tránsito en 2017 con relación al 2013.

9.736 hechos de tránsito

ONU: Día mundial de la seguridad vial en los países

En diciembre de 2005, la resolución 60/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo solicitó una Semana Mundial sobre la Seguridad Vial. Esta resolución respaldaba resoluciones anteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de la Salud, que reflejaban la creciente preocupación de los gobiernos y las comunidades internacionales de salud pública y desarrollo en relación con el problema de los traumatismos causados por el tránsito. La semana tendrá como modelo las Semanas sobre la Seguridad Vial previas, organizadas en el Día Mundial de la Salud 2004 y por la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas.

Según la ONU, el 10 de junio, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico es una oportunidad para reflexionar sobre las innecesarias tragedias que ocurren cada día en las calles y carreteras del mundo.

A pesar de las mejoras en la seguridad vial, las cifras de víctimas fatales y de lesionados siguen siendo alarmantes. Los accidentes de tráfico matan a alrededor de 1,25 millones de personas por año. El 90% de esas personas se encuentran en países de ingresos medianos y bajos.

Esos accidentes son la principal causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Casi la mitad de la totalidad de las víctimas fatales de accidentes de tráfico son peatones, ciclistas y motociclistas.

En el 2015, el secretario general de la ONU, dijo "Hago un llamamiento a los gobiernos para que refuercen el cumplimiento de las leyes de velocidad y de conducción en estado de ebriedad y para que impongan y hagan cumplir el uso de cinturones de seguridad, cascos de motocicletas y sillas de seguridad para niños pequeños, medidas que han demostrado salvar vidas".

Punto de vista

"La Educación Vial debería dictarse como materia desde el kinder"

Hablando demográficamente, Santa Cruz es uno de los departamentos que tiene más habitantes, por esta razón es que los mayores hechos de tránsito de Bolivia lamentablemente se dan en este departamento. Por otra parte, cada día ingresan más vehículos y han hecho que el parque automotor sea enorme en Santa Cruz, lo que más falla aquí es la falta de educación vial, sobre todo seguridad vial.

Siempre el Organismo Operativo de Tránsito cruceño está en una campaña agresiva de educación vial y todos los días salen a combatir los malos hábitos de los conductores pero más que todo se debe al desconocimiento del código y su reglamento nacional de tránsito. El Código de Tránsito es una ley que nos obliga, nos orienta y nos sanciona, pero lamentablemente las personas recién se enteran cuando caen en desgracia cuando ya tienen un hecho de tránsito con daños materiales y personal. Lo que hay que hacer es entrar en una campaña de seminarios charlas de educación vial porque hay harto desconocimiento.

Por otro lado, la educación vial debería dictarse como una materia desde kinder, porque desde este nivel los futuros conductores ya deben conocer cómo utilizar las vías y todo lo que está dentro del Código de Tránsito que tenemos que cumplir necesariamente y ser más prudentes y responsables para que de esta manera podamos reducir estos hechos sobre todo trágico que siempre se dan en los fines de semana..

Cnel. Ramiro Álvarez

Exdirector del Organismo Operativo de Tránsito de Santa Cruz