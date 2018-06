Cochabamba

Suspenden al alcalde de Quillacollo y Juez confiesa presión del MAS

Sábado, 9 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Mérida, alcalde de Quillacollo. Foto/RRSS

Eduardo Mérida fue suspendido como Alcalde de Quillacollo por cargos de corrupción, pero ayer decidió visitar al juez Elvis Isaac López con la intención de conocer su futuro. Se fue con grabadora oculta y registró la confesión del juez sobre las presiones del MAS.

Tras conocer la decisión judicial que ordena al Concejo Municipal elegir nuevo alcalde, Mérida lo delató al juez y entregó a los medios el audio para asegurar que fue víctima de un complot.

La audiencia de acción de cumplimiento, planteado por el ciudadano Álvaro Zamorano contra el Concejo Municipal, se realizó ayer ante en el Tribunal de Sentencia Penal y Liquidador Nro 1 que ofició de Tribunal de Garantías.

En la conversación el juez Elvis López le explica a Mérida que recibió llamadas telefónicas de Feliciano Vegamonte (MAS), Viceministerio de Interculturalidad, de acuerdo al siguiente extracto:

- JUEZ: La consigna es....

- MERIDA: Tirarme no?

- JUEZ: Si y que haga conocer al Concejo para que ellos elijan

- MERIDA: Es ilegal, esa ley está derogada doc, por la Ley 482

- JUEZ: No quieren escuchar nada de eso; solamente quieren que ordene tu suspensión y que ellos van a asumir cualquier responsabilidad, y que yo ordene al Concejo simplemente que designa el nuevo alcalde en base a la suspensión que yo voy a hacer.

-MERIDA: ¿Quién te llamó pues doc..el Feliciano?

- JUEZ: Sí. Esta mañana me ha llamado del Vegamonte: “no sé como lo hará, pero estamos indicando que haga lo correcto”. Ellos quiere que en la sentencia directamente te suspenda y notifique al Concejo para que ellos designen.

- MERIDA: ¿Doc y eso procede?

- JUEZ: Jurídicamente sabes que no procede. Le repito - me dice - queremos que usted ordene la suspensión en esa su audiencia y que ordene al Concejo o sea ellos se van a lavar las manos biencito.

- MERIDA: Vos jodido.

- JUEZ: Yo jodido, porque ellos van asumir todas las responsabilidades.

- MERIDA: Doctor eso es también prevaricato no?

- JUEZ: Si y le dije yo no tengo facultades para suspender a un servidor público. Véanlo usted, me la largado (Vegamonte). Tu yo no sabemos que no procede.

- MERIDA: Qué tipos, no respetan democracia, nada, hermano.

- JUEZ: No. Pero que podría hacer yo (le respondió a Vegamonte). Bueno haga lo que vea conveniente, pero les estamos indicando que mañana (viernes) sí o sí, suspenda. En qué momento se le ha presionado, sigue puteando todavía. Casi le digo, esa es la forma de presionar.

Mérida fue procesado durante casi dos años por distintos tipos penales, referidos a corrupción y falsedad material e ideológica.

El Concejo Municipal eligió este sábado a Zacarías Jayta como el alcalde suplente de Quillacollo. Erbol