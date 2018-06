Las máximas autoridades invirtieron más en infraestructura

Atletas salvaron el papelón

Juegos Suramericanos. El raquetbol y la pelota vasca destacaron por el oro. Bolivia quedó décima en el medallero, lejos de aquel tercer lugar en La Paz 1978.

Sábado, 9 de Junio, 2018

Los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba llegaron a su final y la nota alta se la llevaron los deportistas, quienes salvaron al país de un verdadero papelón en caso de no haber conseguido la presea dorada. "Aspiramos el octavo lugar", había mencionado el ministro de Deportes, Tito Montaño, el mismo que había dicho que "no todos (los atletas) son competitivos" de los 622 que inscribió el Comité Olímpico. Sin embargo, Bolivia acabó décima en el medallero, con solo cuatro preseas de oro gracias al raquetbol y a la pelota vasca (se había tenido un jugador de talla mundial). Las autoridades se llevaron los halagos de los directivos de la Odesur (Organización Deportiva Suramericana) por la infraestructura (costó 250 millones de dólares), pero se olvidaron del material humano, más aún cuando Montaño dijo que habían invertido $us 34 millones en la preparación de los atletas y el resultado fue 4 de oro, 15 de plata y 15 de bronce, mucho menos que en los Juegos de La Paz 1978 donde se conquistaron 20 de oro, 42 de plata y 44 de bronce y con mucha menos inversión que ahora.

Gracias por tanto. El primero en romper la sequía de medallas fue el ciclista Freddy González, quien se colgó de la de bronce en la contrarreloj individual. Un abrazo con su madre quedó marcado en la historia del deporte nacional. Karen Tórrez puso en vilo a la nación con su participación, no se había visto antes en el país que una nadadora causara tanta expectativa por la natación. Llegaba como la favorita para el oro, pero se quedó con tres de plata en 50 y 100 metros libre, además de los 100 mts mariposa. Si en la piscina olímpica no cabía un alma cuando Tórrez competía, en el coliseo de raquetbol muchos se quedaron afuera.

Finales bolivianas se llevaron adelante, demostrando la hegemonía del país en este deporte, aunque algunos nacionales hubieran decidido representar a Colombia y Argentina. Doble mérito para los que se quedaron; Conrrado Moscoso, Roland y Carlos Keller se tiñeron tres veces de oro; Moscoso en las tres oportunidades, Roland en dos y Carlos en una. Sumando las de plata de Jenny Daza, Angélica Barrios, Yasmine Sabja y Valeria Centellas se apoderaron del primer lugar del medallero de este deporte con siete preseas. En atletismo también se consiguieron logros importantes, tales como el de Aldo González en lanzamiento y ganando la de plata. Carolina Ocampo, Ailine Delgadillo, Guadalupe Tórrez y Danitza Ávila rompieron un récord en 400x100 mts en posta de hace 40 años y de yapa se vistieron de plata. Se hubiera terminado con tres doradas, pero Milton Cayoja hizo que se sume una más. Ganó en pelota vasca, un deporte totalmente desconocido en el país.

Queda pendiente un proyecto integral para deportistas. Ante las críticas de Montaño a los deportistas, estos respondieron de la mejor manera: con medallas. Ya se tiene una infraestructura que según el presidente de la Odesur, Camilo Pérez, quien no dejaba de recordar el buen trabajo gubernamental con las edificaciones, dejando de recordar que meses antes, tuvo que venir de emergencia y rechazar la idea de retrasar los Juegos para septiembre porque faltaba que entreguen escenarios. El velódromo recibió elogios de los atletas internacionales, al punto que uno sugirió que se realice una copa del mundo. La pista de BMX, el estadio de atletismo, el 'Félix Capriles', la propia Villa Suramericana, el patinódromo quedan como herencia suramericana donde los atletas podrán desarrollarse. Pero ya algunos se adelantan a una triste y repetida historia en caso que no se cambie la mentalidad: "Seguramente en dos años podremos hacer uno de los consabidos reportajes en los que se fotografían obras públicas en ruinas, estadios infrautilizados y las mismas quejas de siempre: falta de apoyo a los deportistas y parques y espacios públicos vacíos", dijo el exmedallista y atleta nacional, Fadrique Iglesias, en caso de que no se implemente un proyecto que contenga transparencias, planificación estratégica, balance entre las necesidades técnicas y las demandas de base social, capital humano, fortalecimiento institucional, evaluación e integridad.

Los Juegos dejan muchas interrogantes: ¿qué pasará con los escenarios? ¿se convertirán en elefantes blancos? ¿habrá un plan estratégico?. Pero también dejan una semilla para desarrollar de una vez por todas el deporte boliviano.

Apuntes

>> Hubo movimiento económico

Según la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, el país se benefició con 23 millones de dólares por la llegada de 100 mil visitantes a Cochabamba.

>>Pidieron ser sedes de copas mundiales

El Ministerio de Deportes solicitó ser sede de las competencias mundiales de ciclismo de pista, patinaje y tenis de mesa.

>>Apuntan a 2027

Se postulará al país para que pueda organizar los Juegos Panamericanos 2027.

«Bolivia deja la posta con el orgullo y la satisfacción del deber cumplido»

Tito Montaño

Ministro de Deportes

«Bolivia hizo unos juegos espectaculares, esa es la palabra que se puede utilizar en los títulos»

Camilo Pérez

Presidente de la Odesur

«Pedimos al Gobierno nacional que las políticas de apoyo al deporte tienen que cambiar»

Ronal Quispe

Atleta Boliviano

"«Vamos hacer algo con el deporte boliviano, vamos a profesionalizar y van a venir grandes resultados»

César Fernández

Atleta Boliviano

Para el 2022

Entregan la bandera a paraguay

Ceremonia. Bolivia entregó la bandera de la Organización Deportiva Sudamericana a Paraguay, sede de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, en una solemne ceremonia que se realizó en el estadio Félix Capriles, en el marco del acto de clausura de los XI Juegos de Cochabamba. Inicialmente recibió la bandera que flameó en Cochabamba desde el pasado 26 de mayo el presidente de la Organización Deportiva de Suramérica (Odesur), el paraguayo Camilo Pérez, quien la entregó al titular del Comité Olímpico Paraguayo, Juan Carlos Orihuela. La ceremonia fue matizada con música folklórica boliviana y paraguaya, además de fuegos de artificio, que anticipa una gran organización en 2022.

Presidente Morales

Entregarán premios el martes

Incentivo económico. El presidente de Bolivia, Evo Morales, reconocerá con emolumentos del orden de 570.000 dólares (casi 4 millones de bolivianos) la faena de 66 atletas que, individualmente y en equipos, ganaron 34 medallas en la disputa de los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018 que este viernes llegaban a su fin luego de 14 días de denuedos y predicamento, dijo el ministro boliviano de Deportes, Tito Montaño. El acto de entrega de premios, en efectivo, que presidirá el mandatario "se realizará el martes en Palacio Quemado a las 7 de la mañana", precisó Montaño. Karen Tórrez y Conrrado Moscoso acumularon 60 mil dólares en esta competencia, gracias a sus logros.