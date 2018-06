En centro por el 8vo anillo de la Virgen de Cotoca

Esterilización de canes ya se pueden hacer gratis en albergue

Proceso. Se debe contar con un hemograma y previo se hace una evaluación del perro.

Sábado, 9 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Ubicación. Cuenta con consultorios, las atenciones son gratuitas, según explicaron.

En el albergue municipal de canes, ubicado en el 8vo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, ya se puede llevar a las mascotas para someterlas gratuitamente al proceso de esterilización. Como requisitos se piden, un hemograma y previo al procedimiento, el veterinario debe confirmar que el can está en buen estado. Activistas de las mascotas piden que la campaña sea permanente.

Se debe comprobar que el perro está en buen estado. La directora del albergue municipal de canes, América López, enfatizó que el hemograma es un requisito fundamental que no se puede eliminar pues a través de este laboratorio se puede comprobar que el perro tiene o no anemia, en caso de que sí tenga no puede ser cometido a la esterilización pues puede morir. Este análisis se puede hacer en cualquier laboratorio y el precio oscila entre Bs 30 a 70, dependiendo el lugar.

López detalló que cualquier vecino puede llevar a su mascota al albergue, además del hemograma, un veterinario evaluará a la mascota y fijará la hora del procedimiento, para el cual el can no debió consumir ningún alimento en las últimas 14 horas. Tampoco la mascota puede tener garrapatas porque la picadura de estas puede hacer que tenga la bacteria Ehrlichiosis y morir en la cirugía.

La campaña inició este mes y aunque no se confirmó que será permanente, se indicó que será hasta que las autoridades brinden una nueva instructiva. Ayer cuando se visitó el albergue, estaban las veterinarias pero no se atendía a ningún paciente.

Una activista por los animales, Rocío Conteras, indicó que se debería garantizar una campaña permanente y más que todo mayor difusión para que más personas se beneficien de la iniciativa. Otro activista, Roney Cortez, lamentó que la campaña ya arrancó y son pocas las personas que la conocen. Agregó que para garantizar que se llegue a más mascotas, se debería hacer un convenio entre el municipio y un laboratorio para que el costo del hemograma sea mínimo.

13 Abril

se inauguró este albergue definitivo de canes.