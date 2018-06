Paro médico de 24 horas en rechazo a hechos de corrupción en la CNS

El reclamo es en contra de dos profesionales acusados: uno por la compra de equipos con sobreprecio en la Caja de Cochabamba, y el otro por estar en el cargo de gerente de la Caja en Tarija pese a tener procesos por malos manejos

La Caja Nacional de Salud (CNS) cumple un paro de 24 horas a nivel nacional en protesta por la permanencia de personal en cargos jerárquicos acusado por hechos de corrupción. La protesta es además por la falta de institucionalización de los profesionales en salud.



"La Caja cumple un paro de 24 horas por falta de institucionalización de los cargos y debido a que personas con procesos (de corrupción) se mantienen ocupando cargos jerárquicos", sostuvo el médico Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz.



El reclamo es en contra de dos profesionales acusados: uno por la compra de equipos con sobreprecio en la Caja de Cochabamba, y el otro por estar en el cargo de gerente de la Caja en Tarija pese a tener procesos por malos manejos.



Larrea manifestó que ambos casos se encuentran denunciados en instancias judiciales, pero los mismos no tienen avance en la investigación.



La medida de 24 horas es a nivel nacional, pero los galenos manifestaron que se reforzó la atención en las unidades de emergencias de los centros de salud.



Sin embargo, los médicos amenazan con radicalizar las medidas de presión y ampliar la movilización tanto de la seguridad social como del sector público, si no son atendidas las demandas.



Por otro lado, los Colegios Médicos Departamentales enviaron una carta al ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, pidiendo una audiencia para que se atiendan las demandas pendientes desde la gestión pasada.



Rocabado afirmó el miércoles que no se tolerará hechos de corrupción al interior de la CNS.