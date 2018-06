Al comparecer ante el Senado nacional

Ministro descarta crisis gasífera

Datos. Entre muchos aspectos destacó que el patrimonio de YPFB subió de $us 800 millones el 2006 a $us 9.000 millones.

Ref. Fotografia: Pleno. Sánchez estuvo ayer por la mañana prestando un informe oral ante el senado.

A tiempo de comparecer a una petición de informe oral ante la Cámara de Senadores, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, descartó cualquier posibilidad de crisis o inviabilidad gasífera del país en los próximos años, tiempo en el que se cierra el contrato de venta de gas al Brasil el 2019 y a Argentina el 2026.

"No se puede hablar de crisis. Mientras ustedes hablan de que no hay gas, las reservas se están acabando, la urea está mal, etc. solo desprestigian el país donde viven", respondió ante los cuestionamientos de parlamentarios de la oposición.

Con cifras en mano. Los diferentes parlamentarios de la oposición, entre ellos Fernando Campero Paz, senador por Tarija, cuestionó la gestión de 12 años de gobierno al citar que las reservas de gas existentes, cuyos volúmenes fueron exportados tanto a Brasil y Argentina, datan de los estudios y exploración anterior al largo periodo de gobierno de Evo Morales. Que no se había descubierto nuevos campos gasíferos relevantes y menos se había elaborado otra ley de hidrocarburos que permita una mejor redistribución de esos ingresos.

En respuesta a todo ello, Sánchez, retrucó al citar que las inversiones en las actividades de exploración y explotación llegaron a los $us 3.800 millones entre 1990 y 2005, mientras que entre 2006 y 2017 llegaron a los $us 8.140 millones”.

Al mismo tiempo señaló que en el momento de la capitalización YPFB (Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos) fue transferida en $us 900 millones y cuando nacionalizaron el 2006 en $us 800 $us. "Hoy vale 10.000 millones de dólares y a lo largo de todo este tiempo ha generado ingresos por cerca de $us 35.000 millones, de los cuales por renta petrolera acumulada entre el 2006 y 2017 se tiene $us 9.000 millones frente a $us 2.900 millones generados entre 1994 y 2005", precisó.

En ese ámbito, informó además que el 2017 la renta petrolera alcanzó los $us 1.800 millones. "Este año ya se tiene una utilidad de 1.800 millones de boliviano. La autoridad del sector, calificó que "lo de antes era crisis". Ademas, respecto a la Ley 3058 de Hidrocarburos, señaló que la misma no se aplicó durante un año, siendo simplemente un texto. "Quien aplica es Evo Morales. Le da IDH y regalías y le da un plus de la comercialización que es el 82% para los bolivianos y 18% a las empresas", enfatizó.

Certificación de reservas. Respecto a las reservas de hidrocarburos, lamentó que “compatriotas” afirman sin fundamento alguno que no existen reservas de gas en Bolivia; mientras que “el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, de acuerdo a sus estimaciones, afirma que Bolivia tiene 11 Trillones de Pies Cúbicos (TCF's) de Gas. Cuando el gas no era de los bolivianos decían que teníamos 27 TCF's, ahora que el gas es de los bolivianos dicen que no tenemos gas”, dijo.

Al respecto, Claudia Cronenbold, presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), en contacto con El Día, señaló en días pasados que la certificación de reservas es de significativa importancia tanto para establecer el inventario que uno tiene y para establecer la capacidad de reposición de las mismas,

"Es un tema muy importante que nos tienen a todos involucrados. Estamos aguardando, al igual que todos, hemos acompañado la información del gobierno, para establecer las reservas, dado que es un proceso importante para cualquier empresa de hidrocarburos en el mundo", aseguró.

