La Paz

El director de la FELCC de La Paz, cuestiona al subteniente Casanova 'Si no es el...¿Quién fue?'

Miércoles, 6 de Junio, 2018

La responsabilidad del subteniente de la Policía Cristian Casanova en la muerte de Jhonatan Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), también será demostrada en el juicio, indicó este miércoles el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, coronel Jhonny Aguilera.



Asimismo, detalló que la responsabilidad de Casanovas quedó demostrada cuando se verificó que dejó abierto el cañón de su escopeta y las cámaras del lugar muestran cómo el efectivo bajó de la moto en la que iba para hacer el disparo. A ellos se suman que en la entrevista inicial que le hizo el jefe de la División de Homicidios de la FELCC, capitán René Tambo, el subteniente admitió haber introducido la esfera de vidrio en su arma.



"Hemos hecho pruebas forenses de balística reconstructiva que acreditan cuál ha sido el mecanismo que ha generado la muerte del universitario Jhonatan Quispe Vila. (...) Ahora yo le pregunto, a través de los elemento que le hemos detallado, la hematología forense, la ubicación del presunto tirador en el lugar y el en el momento, si no es él (Cristian) ¿quién fue?", sostuvo Aguilera.



Además, acotó que después que aconteció el suceso, se hizo un inventario de lo que cada oficial llevó a la manifestación del 24 de mayo, y al momento en que se les preguntó a los policías, que fueron a la protesta, que sacaron de sus unidades, ahí se determinó la responsabilidad de Cristian.



Ayer Juan Carlos Vaca, abogado del subteniente, aseguró que su defendido no empleó ninguna canica de vidrio cuando hizo uso de su arma y que no fue quien disparó al universitario. También agregó que su cliente solo portaba cartuchos.



En tal sentido, la autoridad policial aseveró que lo informado a la población tiene una base técnica y científica, por lo cual la institución verde olivo no tiene ninguna intención de perjudicar a un inocente y en el proceso que se lleve adelante, en contra de Casanova, se ratificará cada elemento que se detalló cuándo se lo presentó al uniformado como quién eliminó a Quispe.