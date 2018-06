Nacional

El presidente Evo Morales compromete inversiones de Bs. 36.9 millones en educación

Miércoles, 6 de Junio, 2018

El presidente Evo Morales comprometió una inversión de 36,9 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en cinco departamentos, durante un acto de homenaje por el día del maestro realizado en la Escuela de Formación Superior Enrique Finot de Santa Cruz. El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, destacó la inversión del gobierno en la profesionalización de los maestros y en eliminar los cargos interinos.



En el acto, el presidente lamentó que Bolivia aún no tenga la capacidad de administrar y diseñar los proyectos de industrialización de sus recursos naturales; y pidió a los maestros trabajar para lograr la liberación científica y tecnológica del país..



"Yo me preguntaba cuándo van a haber también empresas privadas bolivianas para que puedan ser instaladas o cuándo nosotros podremos administrar nuestras industrias, por supuesto, vamos a administrar, pero todavía no tenemos capacidad de diseñar políticas, programas o proyectos de industrialización", lamentó el presidente.



"Ser profesora o profesor es una misión tan digna, sagrada, una responsabilidad que honra al maestro o la maestra, porque cualquier desarrollo de un país, de una nación, todo el mundo pasa por la educación (...). El mejor homenaje es que entre padres de familia, entre estudiantes, docentes, todo el pueblo, junto a nuestros movimientos sociales seguir planificando para este desarrollo del pueblo boliviano", sostuvo.



Los seis proyectos:



La construcción de la escuela de formación de maestros 'Unidad Académica Caranavi', con una inversión de 5 millones de bolivianos.En el departamento de Oruro, se construirá la Unidad Académica Machacamarca, con una inversión de casi 5 millones de bolivianos;En Tarija se ejecutará una infraestructura educativa, para lo que el Gobierno invertirá 5,7 millones de bolivianos.En el departamento del Beni se construirá la unidad educativa 'Multiétnica Indígena Lorenzo Congo', con una inversión de 5,8 millones de bolivianos.En el departamento de Santa Cruz el Gobierno invertirá 5 millones de bolivianos en la Escuela Superior de Formación de Maestros, y 10,2 millones en la construcción de un coliseo para esa institución.