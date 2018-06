Rada asegura que fracasó el paro en apoyo a la UPEA e insiste en un diálogo sin condiciones

La autoridad señaló que 'dirigentes irresponsables' llevaron a la UPEA a las medidas de presión que 'han fracasado'

Miércoles, 6 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Alfredo Rada en conferencia de prensa. Foto: Erbol

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, calificó de un fracaso el paro cívico de 48 horas que se realizó en apoyo a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y ratificó que el diálogo debe realizarse sin ningún tipo de condicionamientos.

Rada, en una conferencia de prensa, afirmó que el conflicto fue evaluado en el gabinete de ministros y se determinó que no ha prosperado el intento de convertir la demanda de la UPEA en un problema de toda la ciudad de El Alto.



"No ha prosperado porque la convocatoria a un paro cívico de 48 horas en realidad nunca fue tal, no logró su objetivo a pesar de los bloqueos mayormente ejecutados por estudiantes de la UPEA y funcionarios de la Alcaldía de El Alto", remarcó.



Dijo que en los dos días de paro (lunes y martes) hubo una actitud apática de parte de la ciudadanía alteña porque las protestas no consiguieron un respaldo total de vecinos, juntas escolares, gremiales, transportistas y otros trabajadores.



Por eso esta medida "fracasó", manifestó la autoridad gubernamental, a tiempo de sostener que ese intento de radicalización de las manifestaciones sólo perjudicó los objetivos de la UPEA, que exige al Gobierno mayor presupuesto.



Ahora ese "fracaso obliga a quienes impulsaron la medida a replantear las cosas. Sabemos que la UPEA realiza (hoy) una asamblea y nosotros esperamos que surja un cambio, el diálogo está abierto y fue abierto el lunes con organizaciones sociales de El Alto", sostuvo.



Pero reiteró que el diálogo debe realizarse sin condiciones porque ese extremo solamente podría obstaculizar el proceso de negociación.



"Poner condicionamientos no corresponde, (aunque) nunca van a faltar dirigentes irresponsables que precisamente fueron los que llevaron a la UPEA a este tipo de medidas que han fracasado y yo creo que la comunidad universitaria, en vez de escuchar las opiniones de esos dirigentes, debería ser más responsable e ir por un camino de diálogo responsable, un diálogo sin ningún tipo de condicionamientos", indicó.



En los últimos días, dirigentes de la UPEA insistieron que quieren dialogar directamente con el presidente Evo Morales y además exigieron la renuncia de algunas autoridades, como el ministro de Gobierno, Carlos Romero, debido a la muerte de un estudiante durante una represión policial.



Pero nosotros "ya dijimos que el Presidente estará una vez alcanzado los acuerdos, con su presencia se ratificará el cumplimiento de los acuerdos, entonces creemos que ya no tiene sentido seguir debatiendo estos aspectos, que me parecen son simplemente condiciones de dirigentes partidarios que han politizado la movilización", apuntó Rada.