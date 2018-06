Comité Contra el Racismo sugiere la extinción del proceso contra Iván Canelas

La acción denunciada no obstaculiza el ejercicio de un derecho subjetivo individual o colectivo, aseguró el Comité Contra el Racismo

Miércoles, 6 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Iván Canelas. Foto de archivo: Gobernación.

El Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación consideró que la acción penal contra el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, debe ser extinguida.

El Comité, mediante un comunicado público, aseguró que "la acción denunciada no obstaculiza el ejercicio de un derecho subjetivo individual o colectivo, por lo tanto, en este caso, no hay derecho afectado".



Canelas fue denunciado por sus declaraciones en contra de activistas de Santa Cruz que llegaron a la inauguración de los Juegos Suramericanos en Cochabamba para defender el voto emitido en el referendo del 21 de febrero de 2016.



El Gobernador afirmó el pasado 29 de mayo que "de ninguna manera vamos a pensar que algún cruceño venga (a Cochabamba) a gritar 'Bolivia dijo no' (...) no se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de dañar los Juegos Suramericanos". Luego, la autoridad departamental pidió disculpas.



Por tanto, "este Comité no ve acción que deba ser denunciada ante el Ministerio Público en estricta observancia del parágrafo II del artículo 281 de nuestro compilado penal que señala taxativamente: 'Si la persona sindicada de este delito, se retractare, antes o a tiempo de la imputación formal, la acción penal será extinguida...'", justificó en su pronunciamiento la institución que lucha contra el racismo.



Mientras ayer se conoció que el Ministerio Público rechazó la denuncia presentada contra gobernador Canelas.