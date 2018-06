Sacó la votación más baja

Eliminada, Suxo no será de la Corte IDH

Última. Con solo siete votos a favor, la exministra de Evo fue descartada. Un colombiano, un uruguayo y un mexicano, electos.

Miércoles, 6 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Magistrados. Los siete miembros de la Corte IDH ya fueron designados, sin Nardi Suxo.

La exministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, no fue electa para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), obtuvo solo siete votos. Los candidatos de Colombia, México y Uruguay lograron el apoyo mayoritario de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tres ganadores. Humberto Sierra Porto de Colombia obtuvo 19 votos; Eduardo Ferrer Mac-Gregor de México, 21 votos, Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, 16 votos; mientras que Nardi Suxo de Bolivia, 7 votos. De esta manera los tres primeros postulantes ocuparán los cargos de jueces de la Corte-IDH.

El presidente de la Asamblea General felicitó a los tres profesionales por haber obtenido la más alta votación para ocupar los tres puestos vacantes en la Corte.

De 22 miembros que votaron en la Asamblea, Eduardo Ferrer Mac-Gregor fue el que más respaldo obtuvo, seguido de Sierra Porto y en tercer lugar Ricardo Pérez.

Anticuerpos. Suxo aspiraba a ocupar uno de estos cargos, sin embargo, en su contra se generaron una serie de críticas al rol que jugó cuando fue ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para empezar la oposición en Bolivia rechazó su candidatura.

En pasados días un Panel independiente de expertos emitió un informe final de evaluación de los candidatos, en la misma no recomendaron la elección de Suxo. Argumentaron que la exautoridad no contaba con experiencia nacional ni internacional en administración de justicia y carecía de experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, observaron su estrecha relación con el gobierno del presidente Evo Morales, lo que en definitiva podía poner en duda su imparcialidad en la administración de justicia.

Finalmente, el lunes se conoció que la Fundación Human Rights envió a todos las representaciones de los países miembros de la OEA una carta en la que solicitan "abstenerse" de votar a favor de Suxo, por una serie de observaciones a su candidatura.

Se adelantó La exministra de Transparencia, Nardi Suxo, había anticipado que su postulación a la CIDH no era algo "que le quite el sueño". "Si me eligen bien, sino también, no es algo que me quite el sueño ni me va a restar parte de mi vida profesional. Y mucho menos, no es lo que estoy anhelando", declaró Suxo.

21 Votos

obtuvo el candidato uruguayo Ricardo Pérez Manrique, el más votado.

7 Jueces

tiene la Corte Interamericana de DDHH. Tres puestos estaban vacantes.

1979 Creación

Ese año se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

