COB y CONALCAM

Evaluarán trabajo de ministros

Dudas. Las organizaciones aliadas al gobierno no están de acuerdo con el accionar del gabinete.

Miércoles, 6 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Movimientos. La COB y Conalcam apoyan al gobierno, pero condicionan a los ministros.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), ambas organizaciones aliadas del gobierno han anunciado que evaluarán a los ministros del gabinete de Evo Morales, tras las diferentes crisis que se han producido en el país, especialmente la de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Ministro por ministro. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció que próximamente el ente matriz iniciará la evaluación de ministros para constatar el cumplimiento de sus funciones y la atención a las demandas de los sectores sociales.

“Próximamente hacer una evaluación a todos los ministros, donde se vaya a tocar ministerio por ministerio, los avances que se tienen, el trabajo que están haciendo”, refirió Huarachi al ser consultado sobre la posible destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el conflicto de la UPEA.

No solo Romero. Huarachi señaló que se está evaluando el trabajo del ministro de Gobierno, Carlos Romero, a raíz del conflicto con la Universidad Pública de El Alto; sin embargo, dijo que no se puede mal juzgar su trabajo solo por un error que no exclusivamente suyo. "Se ha hecho la evaluación no solo del ministro Romero, sino de muchos ministros que no están atendiendo las necesidades de la gente", señaló.

Conamaq pide tres renuncias. Asimismo, mediante una carta que fue enviada al presidente del Estado, Evo Morales, el Conamaq que preside el exmagistrado Gualberto Cusi, exige la renuncia inmediata del ministro de Gobierno, Carlos Romero; del de Economía, Mario Guillén; y del de Educación, Roberto Aguilar.

No obstante, dicha organización se encuentra dividida en tres organizaciones paralelas, de las cuales dos son afines al gobierno y solo la de Cusi es crítica al mismo.

24 de mayo

se agudizó el conflicto con la UPEA por la muerte del estudiante Jonathan Quispe.

