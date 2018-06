Historias de profesores que quedaron ciegos o sordos, pero siguen en las aulas

Maestros especiales, nada les impide seguir su pasión, enseñar

Destacados. Pese a las limitaciones que enfrentaron, Casta Toledo, Felipa Mollo y Mauro Morón siguen compartiendo sus saberes.

Miércoles, 6 de Junio, 2018

La maestra Casta Toledo es una de las fundadoras de la unidad educativa Elba Viera Barba, de donde luego de 22 años, se tuvo que retirar debido a que, por la diabetes y por problemas de salud que arrastró varios años, perdió totalmente la visión. Pero esto no la apartó de su vocación, enseñar. A sus más de 50 años tuvo que empezar casi de cero, hace algunos años está aprendiendo braille y ya retomó las aulas, es maestra en la Asociación de Padres de Personas con Sordoceguera y Múltiple Impedimento (Aprecia). Con el apoyo de su esposo, Armando Aguirre, quien es como sus ojos, sigue adelante con un particular entusiasmo. Con firmeza cuenta, "Tengo 58 años, pero yo creo que voy a enseñar hasta los 70 años, esta es mi vocación, mi pasión". Ella es una de las tantas historias de maestros destacados. Al igual que la de Felipa Mollo y Mauro Morón. Con ellos, en este 6 de junio, cuando se conmemora el Día del Maestro, se busca rendir homenaje a la dedicación y esfuerzo de esta profesión.

No pierde el entusiasmo y ama su oficio. "Yo le digo a las personas, no porque uno tenga una discapacidad, ahí se acaba la vida. Hay que seguir. Hay que hacer lo que a uno le gusta", reflexiona, Toledo a tiempo de comentar que nunca dejó de aprender, ni cuando era maestra de educación regular y enseñaba a niños, ni ahora que trabaja en educación especial, con personas de hasta 60 años. Agradecida por poder seguir enseñando, señala, "Mis alumnos me quieren, Pregunte ¿Quién es la profe Castita?. Mis colegas me aman, eso me fortalece a seguir adelante", dice orgullosa.

Es una luchadora desde pequeña. Mollo, tiene total deficiencia auditiva pero esto no fue una limitante para que estudie y egrese de profesora. Oficio en el que se desempeña desde el 2006. "Enseñar en una tarea que a diario deja grandes experiencias" reflexiona. Desde inicios de este año forma parte del plantel de la unidad educativa Julia Jiménez, donde todas las mañanas enseña a escolares de primaria, con el lenguaje a señas.

Mollo contó su historia, a través de la ayuda de la intérprete Zulma Vargas. A sus seis meses, por accidente, su mamá, que era lavandera, la tumbó a una bañera y aunque la auxilió rápidamente no la llevó al médico para una revisión, con el paso de los años se dieron cuenta que esto provocó la pérdida del sentido del oído.

Pese a eso, a diferencia de la mayoría de las personas sordas, tuvo la oportunidad de formar parte de educación inclusiva con lo que logró graduarse y luego entrar a una Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) en Cochabamba. En el 2006 su primer trabajo fue en Warnes. “Desde pequeña quise esto. Mi experiencia en el trabajo es maravillosa. Para mí es como un premio esto, enseñar", manifestó. Ella actualmente es casada con una persona también sordomuda y tiene dos hijos, los dos hablan y escuchan con claridad, pero igual, junto a sus padres desde pequeños les enseñaron el lenguaje a señas. En sus más de 10 años de trabajo enseñó no solo a personas sordas sino también a diferentes capacidades especiales.

Es no vidente y tiene dos carreras. Mauro Morón desde pequeño tiene baja visión, pasó la escuela en educación regular y entró a la carrera de Psicología, pero a medida que avanzaba sus estudios también iba perdiendo la visión, cuando concluyó, ya no podía leer tinta, por lo que tuvo que aprender braille. Empezó de cero, y se inscribió a la ESFM Enrique Finot, donde fue uno de los primeros maestros no videntes.

Recientemente se graduó y trabaja en Aprecia, en el área de rehabilitación. "Trabajar con personas con capacidades especiales es distinto. Se aprende mucho pero se tiene que tener mucha paciencia. Para ser profesor en cualquier área uno tiene que tener vocación", señaló.

Hoy habrá un acto con el presidente. En la ESFM Enrique Finot, hoy a las 10:00, se tiene previsto realizar un acto de distinción a los maestros, en el que, según la DDE, estará presente el presidente del país, Evo Morales, para distinguir a 18 maestros, un hombre y una mujer, por departamento.

Como parte de las actividades, ya ayer algunas unidades educativas adelantaron el festejo por el Día del Maestro, aunque desde la DDE informaron que hoy se declara tolerancia, tanto en el turno de la mañana como de la tarde, para poder realizar los agasajos.

La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz convocó hoy desde las 10:00 a un acto de homenaje en el Cambódromo, la actividad durará hasta el mediodía.

90 Por ciento

de los maestros ya cuentan con licenciatura.

200 Días

de clases se debe pasar cada gestión educativa.

Para saber

• Según datos de inicios de este año emitidos por el Ministerio de Educación, el país es libre de maestros interinos.

• Hay más maestros con especialización en primaria, donde se cuenta con más de 67.400, mientras en secundaria hay 49.793. Muy pocos optan por inicial, 8.400.

• El departamento de La Paz es el que tiene mayor cantidad de maestros, seguido de Santa Cruz.



• En el país, según datos del Censo 2012, en general hay más mujeres en esta profesión: 104.000 mientras que varones hay 75.000

• Santa Cruz es el departamento donde la cantidad de maestras casi duplica la cantidad de maestros. Mientras hay 25.400 mujeres, son 14.200 hombres según los datos del Censo del 2012.

• Según datos del Censo del 2012, Pando es el departamento con menor cantidad de maestros: cerca de 2.000.

