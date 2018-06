Con las horas contadas

Inminente salida de Venezuela de la OEA

Aprobación. Durísima resolución de la asamblea del organismo contra el país de Maduro. La ruptura tendrá graves consecuencias políticas y económicas.

Miércoles, 6 de Junio, 2018

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó anoche una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.

La resolución fue aprobada con 19 votos durante la Asamblea General de la OEA, la cita más importante del organismo, que concluyó anoche.

Suspensión en proceso. Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima lograron sumar a la resolución a cuatro países más: Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana. El texto aprobado es el más duro contra el Gobierno de Maduro que ha salido de la OEA en los últimos dos años y profundiza el aislamiento internacional del régimen chavista. No solo abre el proceso a una posible suspensión del país, como pide Estados Unidos, sino que desconoce la reelección de Maduro del 20 de mayo. "Carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales", dice.

Una nueva asamblea. No obstante, la suspensión no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Venezuela ya pidió dejar la OEA en abril de 2017, aunque su salida no se hará efectiva hasta 2019.

Una victoria moral. "La suspensión de Venezuela en la OEA constituiría una victoria moral, considerando la frecuencia con que el régimen chavista se salió con la suya en votaciones previas de ese organismo. Pero, además, esa medida sería una pieza más en un engranaje que busca forzar a la cúpula del chavismo a negociar su salida del poder. Y cuando digo negociar no me refiero a diálogos como los auspiciados por el español José Luis Rodríguez Zapatero y otros expresidentes iberoamericanos, sino a una negociación donde haya garantías y mediadores reales", señala Ivo Hernández, profesor de relaciones internacionales.

24 Estados

deberán debatir en una nueva asamblea sobre el tema Venezuela.

14 Países

del Grupo de Lima buscan su expulsión ya del organismo.

Lo que implicaría su expulsión del organismo

La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90% de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Cambios. Dependiendo de su alcance, podría llevar a cambios en las relaciones diplomáticas, imposición de sanciones y restricción de visados.

Antecedentes. Una suspensión que sería histórica (con anterioridad solo la sufrieron Cuba y Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009), pero a la que se quiere adelantar. Caracas. El hijo de Chávez aseguró que hará fiesta nacional el día que la abandonen y que además ha ordenado a su canciller que no vuelva jamás a sus reuniones, tras la soberana goleada recibida por su diplomacia en Washington.

