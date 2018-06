Se exige un incremento salarial del 15 por ciento

Minera Paitití enfrenta un paro de obreros

Conflicto. La problemática pone en riesgo los mercados de exportación con los que tiene contrato la empresa.

Miércoles, 6 de Junio, 2018

Desde el sábado pasado los trabajadores de la Empresa Minera Paitití (Emipa), cumplen un paro indefinido de actividades, lo que les ha llevado a paralizar la producción en la mina Don Mario ubicada en el municipio de San José de Chiquitos. Se exige que se negocie un incremento salarial de un 15%, además de otros pedidos que se hicieron mediante un pliego presentado a la empresa. Entre tanto hay preocupación por parte de los ejecutivos de la minera, toda vez que se estaría poniendo en riesgo los contratos de exportación.

Ven una medida ilegal. Joaquín Zenteno, gerente general de Emipa, manifestó que la medida, que han asumido los trabajadores es ilegal , además que se han cometido una serie de atropellos en contra de los técnicos, ejecutivos, contratistas y trabajadores no afiliados a su organización. De acuerdo al ejecutivo, el conflicto se da porque el sindicato presentó un pliego petitorio en el que se exige que se dé un incremento salarial sobre el haber básico del 15%, se les otorgue un bono de 35 mil bolivianos por persona, se construya una piscina, que se les permita acceder a operaciones en avión, entre otros pedidos. "Nos hemos reunido con ellos para explicarle que este tipo de exigencia está fuera de lugar, que la empresa está en posibilidades de darles un incremento del 5,5% y el retroactivo al mes de enero, además de un bono sujeto a evaluación de nuestro personal que está alrededor de 1.650 en su integridad", dijo Zenteno.

Se generan grandes pérdidas. Por otro lado, el ejecutivo dijo que se están tomando las acciones legales para proteger a la empresa y sus trabajadores, toda vez que se generan pérdidas entre $us 70.000 y 80.000, además de poner en riesgo los mercados de exportación.

Trabajadores quieren negociar. Por su parte Igor Ampuero, secretario de la federación de trabajadores mineros, pidió a la empresa que se dé una explicación de por qué no puede dar un incremento superior al 5,5%, que les hable de los costos de operación, entre otros. "Como trabajadores no estamos cerrados en el 15%, si la empresa da una explicación que sea satisfactoria para los trabajadores no tendríamos problema de cerrar en lo que ellos ofertan", dijo Ampuero, a tiempo de agregar que los trabajadores tienen documentación e informes de malos gastos operativos y administrativos que ha realizado la empresa. "El paro es indefinido porque la empresa no quiere sentarse a tener un diálogo sincero con los representantes de los trabajadores", acotó.

2 Conflictos

son los que ya se tienen registrados en lo que va del año.