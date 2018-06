La Paz

Dirigentes de la UPEA le dicen al vicepresidente que termine de estudiar en esta universidad

Martes, 5 de Junio, 2018

"Invitamos al vicepresidente Álvaro García Linera a que saque su título en la UPEA", dijo este martes el secretario ejecutivo de los trabajadores de la Universidad Pública de El Alto, Andy Huanca.



"Sabemos que no tiene título y no es profesional. Puede convalidar sus materias (que pasó) en México. Venga y estudie, así va a conocer mejor la situación que pasamos en nuestra universidad", agregó el dirigente, según el reporte del periodista Yhonny Quispe.



García Linera inició sus estudios de Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1981, sin embargo, retornó a Bolivia sin concluir su carrera profesional.



Después de que asumió la Vicepresidencia, se conoció que García Linera no era licenciado y que solamente aprobó 16 materias de las 20 en las que se inscribió en su momento en la UNAM.



La invitación de Huanca surge en medio de un prolongado conflicto de la UPEA, que exige al Gobierno mayor presupuesto.



El dirigente aseguró que la UPEA enfrenta varias necesidades como la falta de un seguro universitario, guarderías, internados y otros aspectos, que García Linera podría conocer de cerca si estudiara en la universidad alteña.