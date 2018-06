UPEA aclara que su protesta es reivindicativa y no política y que la demanda viene de 2016

Paucara recordó que el año pasado se tenía que instalar mesas de negociaciones para tratar el pedido de la UPEA, pero 'lamentablemente no se hicieron'

Martes, 5 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Segundo día del paro cívico en la ciudad de El Alto. Foto: Daniel Miranda, APG Noticias

El presidente del Consejo Universitario de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Felipe Paucara, rechazó este martes las acusaciones emitidas por autoridades de Gobierno que señalan que las protestas de esa casa de estudios superiores se tornó política y alentada por los partidos de derecha.

Paucara remarcó que el pedido de modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria, para mejorar su presupuesto, lo viene exigiendo la UPEA desde 2016 sin ser tomado con seriedad por las autoridades.



"No estamos politizando la protesta, creemos que la reivindicación de la UPEA no es reciente, es desde la gestión 2016 que estamos exigiendo la modificación de la Ley de Coparticipación tributaria; sabemos que la posición del gobierno cuando algún sector inicia movilizaciones es calificarlo de derecha o de estar financiado por la embajada de EEUU", manifestó el dirigente.



Sin embargo fue claro en reconocer que "algunos derechistas se quieren aprovechar de este moviento" y aseguró que no lo van a permitir.



Paucara remarcó que el ministro de Economía, ni los diputados y senadores son interlocutores válidos porque conocen el pedido desde 2016 y no hicieron nada.



"Hemos remitido notas al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, hemos tenido permanentes reuniones desde la gestión 2016 y no hemos sido escuchados, hemos explicado de manera técnica por qué de las necesidades del requerimiento de nuestro presupuesto", recordó.



Así también dijo que sostuvieron reuniones con el entonces ministro de Economía, Luis Arce, pero no hubo respuesta, por el contrario, "han actuado de manera soberbia, no han escuchado a nuestra Universidad, peor aún, el año pasado nos envían al Viceministro (Jaime Durán) para resolver los problemas económicos, y al ministro actual, Mario Guillén, no lo conocemos hasta la fecha".



Recordó que el año pasado se tenía que instalar mesas de negociaciones para tratar el pedido de la UPEA, pero "lamentablemente no se hicieron".



"Por eso, como Universidad nos hemos visto obligados a salir a las calles, y por eso creemos que (los ministros) no son interlocutores válidos, por eso exigimos que el gobierno a través del Presidente Evo Morales nos reciba para iniciar el diálogo", apuntó.



El lunes, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, convocó a una reunión de diálogo a las autoridades universitarias para tratar el presupuesto de UPEA; indicó que es el único tema pendiente a tratar. Las autoridades de la Universidad no asistieron porque el Gobierno "no dio muestras claras" a sus demandas, que son, además del tema presupuestario, la destitución de los ministro de Gobierno y Economía y la cúpula policial y la reunión con el Jefe de Estado.



Sin embargo, Rada dio por iniciado el diálogo, sin la presencia de la UPEA, con la asistencia de la dirigencia de la Fejuve y la Central Obrera Regional afines al partido de Gobierno.



El Presidente de Consejo Universitario remarcó que la demanda de la UPEA es reivindicativa y no política. "Pedimos la modificación de la Ley 195 porque queremos poner un alto de salir año tras año a las calles, queremos un presupuesto que sea sostenible en los próximos 10 años para nuestra Universidad", apuntó.