En primer día de control

Usuarios sorprendidos al usar las paradas

Transporte. Muchos esperaban en las esquinas y no en los puntos habilitados sobre el 2do anillo. Tránsito, Alcaldía, la línea 72-73 y plataformas trabajan en la concienciación.

Martes, 5 de Junio, 2018

El vecino aún no está acostumbrándose a hacer parar el micro en las paradas, según se pudo ver ayer en un recorrido realizado por el 2do anillo de Santa Cruz de la Sierra. Ayer comenzó la campaña, impulsada por Tránsito, la Alcaldía cruceña, la línea de micro 72-73 y las plataformas ciudadanas para que los vehículos de transporte público urbano; que circulan sobre el 2do anillo, utilicen las 110 paradas, 55 a cada lado, que están a lo largo del trayecto. "No hay costumbre en las personas para usarlas (paradas) pero me parece interesante porque así vamos a aprender a caminar, un poco más, porque estamos acostumbrados a que el micro pare en cualquier esquina", resaltó Rosario Méndez, vecina de la plaza Fátima. A otros usuarios la medida los sorprendió, porque al no parar el colectivo en las esquinas, tuvieron que apurar el paso y llegar a la parada.

Esperan que el vecino se acostumbre. Víctor Hugo Castro, fiscal de la línea 72-73, dijo que por ser primer día a muchos usuarios les ha costado llegar a las paradas, o han justificado estar desinformados, "pero en términos generales nos ha ido bien porque la gente está respondiendo", dijo.

Agregó que los vecinos están malacostumbrados; porque las líneas de barrios los dejan en las esquinas y esto genera dificultad. Entonces, complementó, "si los micros pararan en la mitad de la cuadra, facilitarían las cosas".

En tanto Róger Franco, director de Transporte y Señalización dependiente de la Secretaria de Movilidad Urbana, informó que el personal de esta unidad municipal, estará concientizando al pasajero sobre el uso correcto de estos espacios.

Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana, señaló que para más adelante se estarán habilitando más puntos de paradas, sobre todo en lo que es el 1ero, 3ero y 4to anillo de circunvalación.

Por su parte; José Luis Pereira, jefe de la Unidad de Tránsito, recordó que existe una norma que regula esta situación, "y se va a sancionar" a los infractores.

Observaciones a la iniciativa. Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano en la capital cruceña, observó que las paradas que no cuentan con refugio están mal colocadas porque las mismas se encuentran sobre el mismo carril del transporte. Esto significa, continúo Guerrero, que el chofer va a obedecer y parar donde le indican, ya sea para alzar o bajar pasajeros. Añadió que como el mismo no anda solo sobre el 2do anillo, porque el transporte urbano no cuenta con una vía exclusiva en esa zona, "entonces va a ocasionar un caos vehicular porque el que esta detrás de mí, que viene a ser un vehículo particular, no tiene opción de virar a la izquierda porque habrá otro vehículo que está circulando, entonces va a frenar y al hacerlo ocasionará un caos vehicular", destacó.

El dirigente del transporte dijo que para la colocación o pintado de una parada, la norma dice que se debe contar con un espacio físico a mano derecha, para que el micro pueda ingresar al mismo y no perjudique al vehículo que viene por detrás.

Además, Carlos Mamani, dirigente de taxis y radiotaxis, contó que hace un tiempo atrás, solamente habían tres paradas en todo este anillo: la del Cine Center, Chiriguano y a la altura de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

"Ahora hay en varias zonas, pero igual no es una buena planificación porque viendo, solamente el 2do anillo, esas paradas de minibuses afectan a todo un carril. Además, deben crear una norma municipal, que permita que se pueda “comer” un metro de acera para que el vehículo de servicio público pueda detenerse en ese lugar. Entonces el problema no está en los usuarios ni en los conductores, sino en las autoridades".

Finalmente Róger Franco manifestó que no se puede completar todos los puntos de parada con refugios peatonales porque la construcción de los mismos demanda un presupuesto aparte, "por eso lo que se está haciendo, de manera inicial, es señalizar los puntos de parada con placa de señalización vertical, para que cuando se tenga presupuestado el monto se comience a instalar los refugios", destacó el funcionario y añadió que el tiempo de espera de los micros no debe exceder los dos minutos.

200 Metros

Es la distancia aproximada entre cada parada sobre el 2do anillo.

82 Unidades

Son las que conforman la flotilla de la línea 72-73 en Santa Cruz.

