Entre plataformas ciudadanas y militantes del MAS

Gritos y empujones en defensa del 21F y apoyo a Romero

Molestia. El MAS quema bandera del 21F. Jóvenes reparten 'canicas' en alusión al discurso del Gobierno por la muerte del estudiante de El Alto.

Martes, 5 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Altercados. Empujones y gritos entre activistas y gente del MAS.

En medio de un clima de tensión, se registraron ayer amagues de enfrentamientos entre activistas y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los primeros se pronunciaron en respaldo por las movilizaciones y la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), mientras que los masistas marcharon para apoyar al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Molestia. Al culminar la conferencia de prensa, de las Plataformas ciudadanas que exigen la renuncia de Romero, ellos se encontraron con la llegada de una marcha de gente afín al MAS que ingresaba a la plaza principal 24 de Septiembre en respaldo a Romero.

Las Plataformas recibieron la movilización con banderas del 21F, en alusión al referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó la reelección del presidente Evo Morales.

Mientras unos gritaban ¡mi voto se respeta, mi voto se respeta!, otros respondían también a gritos ¡somos mayoría, somos mayoría!

Tensión. Los ánimos fueron caldeándose con el pasar de los minutos, dado que a las plataformas se sumaron gente común que pasaba por el lugar y comenzaron a corear los estribillos de respeto al 21F. "Tomen para que nos sigan matando, tomen para que sigan actuando fuera de la ley. Entiendan que Bolivia dijo no", decía uno de los activistas presentes.

La gente del MAS que rebasó la cantidad de los activistas, los obligó a retirarse de la plaza principal entre empujones e insultos.

Aunque no se registraron enfrentamientos, el clima de tensión se vivió en medio de empujones y gritos de ambos bandos.

Los masistas también quemaron banderas del 21F que tenían los activistas en ese momento.

Actores. El diputado Edgar Montaño, quien convocó a la marcha días atrás, estuvo a la cabeza de la movilización masista y cuestionó el actuar de los jóvenes, asegurando que ellos solo realizaron una marcha pacífica en apoyo al Gobierno central.

Mientras que Xiomara Shiriqui, de la plataformas G21, cuestionó el actuar de los masistas por sus intenciones de agresión a los activistas. "Ellos parece que están desesperados y por eso ahora salen a las calles para pedir apoyo a sus autoridades. Ellos saben que la gente se cansó, no es solo una posición de unos cuantos jóvenes, es el sentimiento de la población en general. No quieren entender que los bolivianos despertamos", dijo Shiriqui, a tiempo de cuestionar a la Policía, por no haber estado presente al momento de los altercados.

Finalmente, la marcha del MAS culminó y las plataformas se retiraron de la plaza principal.

2 Años

Y 3 meses vienen movilizándose las plataformas ciudadanas.

Dura respuesta de activistas a declaración de Ernesto Suárez

"Hemos tenido que atravesar 12 años de lucha y ahora salen las plataformas a decir ¡ah! ahora nos toca a nosotros. ¿Qué hicieron antes? ¿Dónde estaban antes? Es bonito salir cuando las cosas se componen”, fueron las palabras de Ernesto Suárez de Demócratas, sobre las plataformas ciudadanas.

Es por ello, que generó críticas y molestia en los activistas.

"Con seguridad no estábamos negociando nuestro prorroguismo con el Gobierno, como lo ha hecho él (Ernesto) y Rubén Costas, que se estaban eligiendo a la par de Evo", manifestó Eduardo Gutiérrez, de la plataforma Sos.Bolivia.

Asegura que no es época de hacer campañas y que sus declaraciones están demás.

Pidió que aconseje a Costas de no intentar “boicotear” las actividades de las plataformas.

"El MAS ataca a las plataformas, Demócratas ataca a las plataformas y así se sabe quiénes son la verdadera oposición. Ellos intentaron disfrazarse en las plataformas para dirigirlas en función a sus intereses, pero ahora salen a atacarnos porque saben que no nos pueden comprar", remarcó.

Dijo que las plataformas ciudadanas existen por la presión y necesidad de generar cambios en el país. "Ya mucho tiempo vivieron de la política, que respondan a las denuncias de corrupción que tienen pendientes. En este momento no son creíbles, por eso existimos las plataformas porque en el pasado ya muchos nos han negociado". finalizó.