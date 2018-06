Suárez acusa a Doria Medina de financiar a Lens para crear nueva opción política

Además el vicepresidente de los Demócratas dijo que trabajan con Luis Revilla, alcalde de La Paz, en una futura alianza para las elecciones nacionales 2019

Lunes, 4 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Ernesto Suárez y Samuel Doria Medina. Foto: Archivo

El vicepresidente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez, acusó al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, de financiar a su amigo y exaliado, Carmelo Lens para organizar el Movimiento Ciudadano Tercera Opción.



Se refirió al tema en un evento denominado Diálogo Demócrata que aglutinó a dirigentes de todo el departamento de Beni, en la ciudad de Trinidad, este fin de semana. En la ocasión dijo que no valía la pena seguir recordando a Lens, luego que éste decidiera alejarse del MDS.



"No vale la pena seguir recordando el paso fugaz que tuvo Carmelo Lens por el partido (...) ¿quién es Carmelo? Es darle mucha importancia a alguien que no tiene", sostuvo Suárez, al acusar a Lens de tener un "pacto" con el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, para inhabilitarlo en futuras elecciones, además de ser financiado por el líder de Unidad Nacional.



"Samuel nos está jugando así (...) Samuel está financiando esta tercera alternativa", refirió Suárez, aludiendo al Movimiento Ciudadano Tercera Opción, creado recientemente por Lens.



No es casualidad que llegando de Riberalta (a Trinidad) haya ido directo a su casa (De Hurtado)", acusó el dirigente de los demócratas.



Doria Medina y Suárez formaron una dupla para participar en las elecciones nacionales de 2014, ambas organizaciones política aún mantienen la bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Asimismo, confirmó que los Demócratas están trabajando desde hace más de dos años en una alianza con el líder de Soberanía y Libertad y alcalde paceño, Luis Revilla de cara a las elecciones nacionales de 2019.



"Es bueno que sepan que tenemos una muy buena relación con Lucho (...) venimos conversando con Revilla hace más de dos años, reuniéndonos periódicamente, buscando esa unidad que se necesita", afirmó Suárez.



Reiteró que "Hay ese acercamiento, un seguro y buen encaminamiento con Lucho Revilla. Hemos definido muchas cosas que todavía no la vamos a dar a conocer (...) para que no nos estemos mirando como que somos rivales. Tenemos ideas claras y estamos caminando", aseguró.