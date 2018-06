Se unen a los bomberos voluntarios

Jóvenes culminan capacitación

Antes de graduarse, se enfrentaron a diversas dificultades en el ámbito forestal.

Lunes, 4 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Pasaron duras pruebas para formar parte de los voluntarios.

Después de seis meses de formación, 23 jóvenes se sumaron al cuerpo de bomberos voluntarios y ponerse al servicio de la ciudadanía. La noche del sábado rindieron sus últimas pruebas en el área forestal, las mismas que desarrollaron en las riberas del río Piraí.

Formados para incendios forestales. Álvaro Castillo, comandante de la tercera compañía de bomberos voluntarios UUBR, indicó que se realizó una caminata evaluativa de aproximadamente 17 kilómetros, donde se evaluó destrezas y habilidades de los jóvenes y con eso se dio por concluida la etapa de formación del curso de bomberos forestales. "Con esto podemos decir que tenemos 23 bomberos voluntarios graduados que van a sumarse a la parte de atención de emergencias y ya están empezando a ejecutar servicio a la comunidad. Con los nuevos integrantes tenemos un total de 58 bomberos voluntarios activos en la ciudad de Santa Cruz", dijo Castillo, a tiempo de agregar que en la actividad realizada, se les puso cierta dificultad para que ellos entiendan el contexto de que en algunas emergencias forestales se camina bastante y se enfrentan a varios obstáculos, como los de la prueba, la misma que tienen que vencerla para tener la seguridad que se cuenta con personal que esté en excelentes condiciones tanto mental como física, ya que cuando se presenta algún caso se camina largas distancias, cargando el material que es bastante pesado.

Trabajan con dificultades. Por otro lado, Castillo indicó que lamentablemente en el país no existen leyes que los ayuden a captar recursos de ayuda internacional, ya que las leyes de aduana son demasiado cerradas, hay equipos que están en Estados Unidos y Europa que no pueden llegar porque los años de importación no lo permiten. "Tenemos carros que superan los 20 años que están en muy buenas condiciones porque este tipo de vehículo no se cuenta por el año, sino por la cantidad de kilometraje recorrido. Por otro lado, las autoridades locales hacen un apoyo relativamente bajo, el único que hemos recibido ha sido por parte de la Gobernación en el 2013 y este año que nos han dotado con herramientas de bomberos forestales", dijo el bombero.

A decir del comandante de la tercera compañía, cuentan con tres vehículos, uno que es un carro de intervención intermedia alta de 2.800 litros de agua, con 200 litros de espuma, uno de intervención rápida con 1.000 litros de agua, y la unidad de rescate que para hacer el mantenimiento de ellos realizan actividades internas, además de conseguir convenios con algunas empresas privadas.