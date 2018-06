Personas que lucharon y vencieron el mal

Cáncer tres historias de esperanza y vida

VAHO. Un grupo de voluntarios que brindan apoyo en el hospital Oncológico a las personas que lo necesitan.

El diagnóstico de un cáncer marca un antes y un después en la vida de las personas que lo han padecido pues esta cambia radicalmente ya que la enfermedad deja secuelas físicas, psicológicas, emocionales, sociales, laborales, entre otras. Hoy se recuerda el día internacional de los supervivientes del cáncer, como todos los años el primer domingo de junio desde hace 25 años, por iniciativa de la National Cancer Survivors Day Foundation de EEUU.

"Es una lucha entre el cáncer y yo". Jennifer Guadalupe, una joven estudiante de sociología, tiene 23 años de edad, hace un año empezó su lucha contra el osteosarcoma, también conocido como cáncer de huesos. En el 2017 le detectaron el tumor maligno en la rodilla de la pierna izquierda. y desde entonces ella se propuso a no dejarse vencer y pese a que pasó por momentos muy difíciles, ve la vida con mucho optimismo dispuesta a cumplir sus metas y sueños. "Cuando me diagnosticaron la enfermedad, fue un choque para mí, no sabía qué hacer, con el tiempo lo fui asimilando y aceptándolo. Lo más difícil fue la primera quimioterapia, no fue una buena experiencia, los medicamentos son muy fuertes y agresivos, tuve taquicardia, se me cayó el cabello, fue una de las partes más duras del tratamiento", relató Guadalupe, a tiempo de agregar que tuvo un cambio drástico en su vida ya que tuvo que dejar la universidad, y permanecer en cama por varios meses porque no podía caminar debido al dolor. En abril de este año Guadalupe fue sometida a una operación donde tuvieron que amputarle la pierna para que el cáncer no se expanda por otras células. Hoy en día ella se encuentra en recuperación aún tiene que hacerse otros estudios para prevenir que vuelvan a surgir células malignas. En toda esa difícil etapa, contó con el apoyo no solo de sus familiares, sino de sus amigos. "Esto es una guerra entre el cáncer y yo, ahora estoy amando la vida porque tengo muchos sueños y metas por cumplir", fueron las palabras de esta luchadora.



Sobrevivió pese a los 12 tumores en el estómago. Gustavito, un niño de tan solo 5 años, fue diagnosticado con linfoma de burkitt en el estómago, tuvo que enfrentarse a 12 tumores, según cuenta su madre Paola en el programa Ángeles de esperanza que realiza el grupo VAHO que son voluntarios en apoyo al hospital Oncológico. "La etapa más difícil fue cuando nos enteramos de los tumores, él empezó a adelgazar, le hacían análisis y no le encontraban nada, nos decían que era una peritonitis y lo querían operar. Luego de una ecografía en el hospital de la Villa nos dijeron que eran múltiples tumores y nos derivaron al hospital de Niños y luego al Oncológico, le realizaron una biopsia y lamentablemente uno de los tumores se reventó y sufrió una hemorragia interna", relató la mamá. Cuando ya no habían esperanzas para el niño, “un milagro” como dice la progenitora, su hijo se fue recuperando y ahora se encuentra gozando del amor de su familia.

Radiante después de dos años Angelina Rossel, ahora tiene 7 años, en el 2016 le diagnosticaron sarcoma epitelioide, un tumor maligno, el mismo que fue superándolo con ayuda de los médicos y el apoyo de su familia. "Ella era una niña normal, estudiaba, jugaba, reía y de la noche a la mañana inicia con un dolor de cabeza el cual la postra en cama por más de tres meses y la tuve que internar en el hospital Francés, donde nos hicieron la transferencia al Oncológico", contó Carmen de Rossel, madre de la niña. No le daban muchas esperanzas porque el cáncer era muy agresivo, la niña entró en un estado crítico no respondía al tratamiento. Estuvo bastante tiempo en terapia, tuvo cuatro paros el último fue súbito, pero gracias a Dios y a los doctores mi niña volvió y ahora puedo disfrutar de mi niña", dijo muy emotiva la madre de Angelina.

