Vecinos se organizaron

Limpieza en el Urubó hubo minga

Porongo. La actividad se realizó en el marco del aniversario de este municipio.

Domingo, 3 de Junio, 2018

En el marco de las festividades del mes del Municipio de Porongo y con el objetivo de cuidar el medio ambiente y mantener limpio el entorno, los vecinos del Urubó a la cabeza de la plataforma ciudadana Vecinos Organizados de Porongo (VOP), la tarde de ayer, se realizó una minga de limpieza en la zona.

El frío no los detuvo. Pese a las bajas temperaturas, se formaron cuatro brigadas para realizar la limpieza en puntos estratégicos. Vanina Montemuro, miembro de la plataforma VOP, indicó que el frío se lo combate con el calor humano, es por ello que todos los vecinos se pusieron la camiseta para embellecer el municipio. "Hemos iniciado a las 3 de la tarde, a esta actividad se unieron autoridades municipales de Porongo. Son cuatro frentes y en cada uno son alrededor de 40 personas", indicó.

Piden a los visitantes no botar basura. Alejandro Casir, integrante de VOP, dijo que esta actividad es la primera vez que se realiza y se piensa organizar más hasta que la gente que visita el municipio de Porongo, tome conciencia de no botar su basura contaminando el medio ambiente y ensuciando la ciudad. "La gente que viene de afuera bota basura, bolsitas, botellas. No hay autoridades que realicen un control, los fines de semana esto es un caos. Los que residimos en el Urubó casi ni salimos por el tema que hay muchas visitas que se meten por cualquier lado", dijo el vecino, a tiempo de agregar que se corren muchos riesgos por falta de control y no hay ninguna autoridad policial para poder mantener el orden.

En esa misma línea Vanina Montemuro pidió a los ciudadanos que visiten el municipio que se unan a la campaña evitando tirar sus deshechos en cualquier parte.

Los vecinos con recursos propios lograron comprar el material necesario para llevar a cabo el recojo de la basura. Se calcula que fueron más de 100 bolsas grandes la que se logró recolectar, las mismas que fueron puestas en un lugar estratégico para ser recogida por el servicio de aseo urbano.

Realizarán más actividades. Para los próximos días tienen programado realizar esta misma actividad en Porongo mismo y algunas comunidades. "El 10 de junio tenemos programado entregar la ropa de invierno y juguetes que estamos recolectando, se lo haremos llegar a unas monjitas que tienen un registro de personas necesitadas", dijo Casir.

160 personas

aproximadamente participaron de la limpieza en el Urubó.

3 Horas

duró la actividad donde familias completas se unieron a la causa.