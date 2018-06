Cifras alarmantes de nuestro país

En Bolivia 970 mil niños podrían crecer sin protección

Aldeas. 'Me Importan' es la campaña de SOS que se lanzó en Bolivia y otros 19 países.

Domingo, 3 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Peluches. Con mensajes que reflejan la realidad de muchos niños en Bolivia.

Aldeas Infantiles SOS lanzó en Bolivia y a nivel regional la campaña denominada “Me Importan”, busca que la sociedad se involucre y participe en acciones concretas de protección de la niñez. En Bolivia, 970.000 niños y niñas podrían crecer sin la protección y afecto de una familia, debido a que se encuentran expuestos a distintas situaciones que ponen en riesgo su integridad y desarrollo.

Se pueden hacer aportes. Mauricio Alfaro, responsable de Aldeas Infantiles de la ciudad de La Paz, recordó que el Estado y la sociedad en su conjunto es responsable del cuidado y protección de los niños. “El mensaje de la campaña es “Me Importas”, todos debemos estar al tanto y al cuidado de los niños, nos importan los niños”. “Es una campaña que se está lanzando en 19 países desde México hasta Argentina. Y en Bolivia la hemos hecho en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, ahora en La Paz y El Alto, y vamos a continuar”, sostuvo Alfaro. El objetivo de la campaña es el de movilizar a la población, a entidades públicas y privadas, a medios de comunicación, a líderes de opinión y a las persona en general, para que se unan a esta acción de manera concreta, promoviendo el buen trato a los niños y niñas, denunciando la vulneración de derechos; incluso las empresas, a través de programas de responsabilidad social contribuyan económicamente para mejorar la situación de la niñez.

Agregó que todos deben ser parte de las acciones de protección a la niñez. “El mensaje principal es que todos podemos hacer algo para proteger a los niños, la norma dice que la población a sola sospecha debe denunciar posibles casos de violencia o abandono. No es solo el Estado, todos podemos cuidar a los niños”.

Mensajes que revelan situaciones. La campaña es diferente a las realizadas anteriormente, se trata de mensajes que revelan las situaciones adversas por las que atraviesan los niños y niñas, como situaciones de violencia, abandono, miedo, y otros; los mensajes son portados por peluches, que son expuestos en espacios públicos para que el mensaje llegue a la población, el objetivo es sensibilizar respecto a esta problemática.

En Bolivia la campaña inició el martes en Santa Cruz, se dispusieron 300 peluches. En Cochabamba 200 y este viernes en La Paz se colocaron 400. La misma se llevará a todo el país.

Datos alarmantes. Alfaro comentó que la última investigación realizada por esta entidad en 2017, mostró datos alarmantes: “970.000 niños a nivel país viven en riesgo de perder el cuidado de su familia, por diferentes motivos, económicos, violencia, entre otros. Si no hacemos algo en la prevención, todos como sociedad, los niños van a quedar sin familia, algunos llegarán hasta la calle que es lo último. Cuando fallamos todos, un niño queda en la calle”, alertó. Además, comunicó que se tiene un cálculo de más o menos 30 mil niños y niñas que viven en instituciones y 12 mil niños y niñas en la calle. Por lo que las acciones son urgentes.

“Existen muchas leyes, pero falta darle cuerpo con presupuesto, con normativa clara y reglamentación; la sociedad también debería pedir eso, las juntas vecinales -por ejemplo- deberían pedir presupuesto para temas de protección a la niñez, no solo para las luminarias”, agregó.

SOS trabaja hace 48 años en Bolivia. Más de 11 mil niños se benefician de los diferentes programas y servicios, que van desde prevención del abandono, cuidados en las aldeas , además de otras acciones.

Por su parte Gladys Villazón, responsable de Aldeas Infantiles de la ciudad de El Alto, comunicó que en Bolivia ocho de 10 niños y niñas sufren vulneración de sus derechos. "Bolivia se encuentra con altos índices de desprotección, de cada 10 niños ocho son vulnerados en sus derechos, pero no estamos lejos de la situación del resto de Latinoamérica. Por eso esta campaña se ha iniciado en 19 países del Continente, para convocar a la población y que se sume a esta causa", lamentó Villazón. "Es un tema muy latente todavía, la violencia y abandono contra los niños se ha naturalizado y no se le da importancia, la sociedad ha perdido sensibilidad, la situación no ha cambiado", acotó.

300 Peluches

se expusieron en Santa Cruz, donde se inició la campaña.

