Violencia entre estudiantes

Bullying: fenómeno del abuso escolar Profesores, autoridades, activistas y alumnos buscan solución

Motivos. Los golpes, insultos, racismo exclusión social son las agresiones más frecuentes.

Domingo, 3 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Cruzada. En México iniciaron una campaña contra el bullying.

Hace días atrás diferentes medios de comunicación dieron a conocer el caso de un estudiante que habría sido lesionado por sus compañeros, a tal punto de dejarlo en terapia intensiva. A diario se generan situaciones similares contra otros estudiantes que no denuncian estos abusos. En un sondeo realizado a alumnos del nivel secundario, encontramos a Ricardo C., de 11 años, quien manifestó que a su corta edad ya ha sido víctima del bullying. “Recuerdo que el año pasado un grupo de compañeros se acercaron y me golpearon sin motivo, yo no entendía por qué lo hacían. Le informé a mis padres para que hablaran con el director, pero por cuestiones de tiempo no lo hicieron”, relató el adolescente. “Mis padres solo me dijeron que les avise, si mis compañeros volvían a golpearme. Más bien no lo volvieron a hacer”, concluyó.

El bullying consiste básicamente en el abuso de poder de un estudiante contra otro. No es un problema reciente para la sociedad, este tipo de agresiones verbales o físicas se ha dado durante la trascendencia de los años. Lo único actual es la palabra y el concepto que le hemos dado, manifestó el psicólogo Joaquín Terrazas.

El bullying es una cuestión muy silenciosa, en su mayoría los alumnos que son víctimas de estos abusos, no denuncian por miedo a las represalias que sus agresores puedan tomar en contra de ellos. Esto es un gran error, ya que lo primero que un joven debe hacer es denunciar, recurrir a la autoridad más cercana del colegio para poder llevar a cabo las acciones correspondientes, enfatizó Terrazas.

SANCIONES. En una entrevista realizada a Ingrid Guzmán Villegas, directora del colegio Hermanos Antonio y Marcos Cavanis, señaló que entre las sanciones escritas en el reglamento interno de las unidades educativas están: primero la amonestación verbal o llamada de atención hacia el alumno agresor, en caso de reincidencia a esta falta, se le comunica a los padres de familia que son los directos responsables, y si existe una tercera reincidencia después de hablar con los padres, se realiza la suspensión por 4 o 5 días o la expulsión total del alumno.

El Código Niño, Niña y Adolescente, establece y regula el régimen de prevención que el Estado y la sociedad deben garantizar al menor. “Considero que muchos colegios no conocen los procedimientos y los maestros no saben cómo actuar ante un caso de bullying”, dijo Alfredo Rodríguez, activista y representante de la plataforma “Basta de Bullying”.

En el último estudio realizado por el Ministerio de Educación en 2014, a alrededor de 23.000 estudiantes, se identificó que 5 de cada 10 alumnos han sufrido alguna forma de violencia de parte de sus compañeros.

“Ahora la realidad es otra, porque cuando yo visito los colegios y los estudiantes me dan su testimonio, puedo ver que 8 de cada 10 han sido agredidos por sus compañeros”, añadió Rodríguez.

El agresor. ¿Que factores causan que un estudiante agreda a otro?. El psicólogo Joaquín Terrazas, dice: el factor más común son los problemas familiares, también está la frustración y falta de afecto. Por otra parte, tenemos al agresor agredido, aquel que recibe violencia y se desquita con otros. Otro problema es la permisividad que los padres le dan a sus hijos al no poner límites, lo que causa que el adolescente se sienta en la libertad de hacer lo que él quiera.

La víctima. Hay muchas señales para reconocer si un estudiante está sufriendo bullying, entre ellas podemos nombrar: la falta de entusiasmo por asistir a clases, se vuelve más callado y tímido, inventa excusas, presenta moretones en su cuerpo, llega con sus útiles rotos, entre otros. “los padres deben darse cuenta de estos indicios, para ayudar a su hijo”, explicó Alfredo Rodríguez

La directora, Ingrid Guzmán, agrego que los padres deben prestar atención y compartir más tiempo con sus hijos, hablar con ellos, preguntar qué hicieron, cómo les fue. Además, deben dirigirse al colegio hablar con los profesores o el tutor de aula, conversar con los amigos más cercanos para saber si ellos notan algo diferente en su comportamiento. “Los estudiantes solo están con nosotros 4 horas al día, y 20 horas en casa con sus padres”. Es en ese lapso que los padres deben ayudar en la educación y comportamiento de su hijo, enfatizó.

Testigos. Así como existe la víctima y el agresor, también están los testigos que son los mismos compañeros que observan estos abusos, pero que tampoco se animan a denunciar, convirtiéndose en cómplices. Indicó el psicólogo.

50 por ciento

de estudiantes ha sido víctima del bullying en los colegios, según un estudio.

" El alumno que no recibe ayuda puede llegar a tomar decisiones como el suicidio"

Alfredo Rodríguez

Activista y Representante de la Plataforma (Basta Bullying)

Conoce alguno de tus derechos que se consagran en la constitución

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional en 2009, los derechos de las niñas, niños y adolescentes han alcanzado el nivel de constitucionalización, es decir que se hallan inscritos en la ley máxima que rige en Bolivia.

Las autoridades como el Presidente, Vicepresidente, gobernadores, alcaldes y otros, así como la familia y todas las personas adultas deben garantizar la preferencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, las niñas, niños y adolescentes deben ser los primeros en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.

Cualquier persona que maltrate física o psicológicamente a una niña o niño será sancionada, incluso los padres, hermanos y otros familiares.

Los maestros y maestras deben dialogar de manera horizontal con los estudiantes, respetando su identidad cultural. Las niñas, niños y adolescentes también deben respetar a sus maestros y la identidad de sus compañeras y compañeros. Y toda la comunidad debe contribuir a erradicar la violencia. Todo niño y niña tienen derecho a recibir una educación gratuita hasta cumplir el bachillerato.

Punto de vista

"El ciberbullying es la nueva moda de abuso"

En las entrevistas realizadas a jóvenes de los establecimientos educativos, en los que realizamos cursos y talleres de concienciación para frenar el bullying, hemos percibido que varios estudiantes han sido víctima del ciberbullying (acoso cibernético). Estos ataques y agresiones se realizan a través del internet y las redes sociales. Hoy los jóvenes tienen un fácil acceso a la tecnología, cuentan con su celular a través del cual envían mensajes instantáneos en un chat para herir a una persona, publican fotos o videos vergonzosos de algunos de sus compañeros en las redes sociales.

Estos abusos cibernéticos se están poniendo de moda en los estudiantes, lo que genera una preocupación más, que debe ser atendida como los otros tipos de agresiones. Nuestra misión como autoridades es prevenir que surjan más casos de violencia entre escolares, es por ello que estamos en constante capacitación a través de talleres de prevención que se dictan en los propios establecimientos educativos de la ciudad.

Entrevista: Psicopedagoga Frida Vallejo

"El adolescente está en busca de su identidad"

La psicopedagoga Frida Vallejos, de la UAGRM, en una entrevista con El Día, dijo que el alumno desde sus 10 a 15 años no tiene una seguridad en su personalidad y sus valores, si estos factores no son tratados a tiempo pueden generar una etapa de rebeldía.

P. ¿Qué tipos de maltrato genera el bullying y cuáles son sus características?

F.V.: El maltrato físico se da a través de los golpes, esconder, romper o robar cosas. El maltrato verbal se produce a través de los insultos; es decir, cuando un alumno empieza a hablar mal de otro, a ponerle apodos, que es algo común entre los jóvenes. Exclusión social: es ignorar al compañero y la discriminación por su origen.

P. ¿Qué maltrato se da con más frecuencia?

F.V.: El verbal y el físico. Para los estudiantes decir un insulto empieza como una broma, y es algo tan normal para ellos, que si no hay quién los detenga y les llame la atención pueden llegar a los golpes.

P. ¿El maltrato qué causa en la víctima?

F.V: Afecta su rendimiento escolar, le provoca baja autoestima, empieza a aislarse de los demás, se vuelve inseguro y tímido.

P. ¿Cómo actúa un psicopedagogo en estos casos?

F.V.: Buscamos que se realicen programas preventivos. Trabajamos el área de los valores para generar una convivencia sana en el aula.

P. ¿Qué funciones deben realizar los tutores, profesores y directores?

F.V.: Los colegios tienen las tutorías, en donde el educador organiza charlas con sus alumnos que le permiten detectar el tipo de comportamiento de sus estudiantes. También es importante que los colegios cuenten con la presencia de un psicólogo.

