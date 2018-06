Joven alteño se destaca en sus estudios

Atahuichi primer Doctor en Economía

Destaque. En sus tesis Crecimiento y Exportaciones advierte que Bolivia sufre una crisis estructural de las materias primas.

Domingo, 3 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Destacado. Daniel Atahuichi se convirtió en el primer Doctor en Economía.

En una muestra de esfuerzo encomiable de superación profesional, Daniel Atahuichi, nacido en la meseta altiplánica y criado en la ciudad de El Alto, se constituye en el primer Doctor en Economía (Ph.D) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). De origen humilde, hijo menor de una mujer aimara y un varón quechua, considera que no hay límites para el crecimiento profesional. Su tesis aporta al análisis del problema estructural de las exportaciones de Bolivia desde su fundación. Hijo de Encarnación Quispe Mamani, mujer aimara que creció y vivió como "huyjata" (prestada a otra familia a cambio de trabajo) razón por la cual no aprendió a leer ni escribir, y menos hablar castellano, pero que siempre supo cuidar de sus hijos solo con la sabiduría de una madre estadista, y de Apolinar Atahuichi Condori, un agricultor andino sin tierras y de raíces quechuas que trabajó de manera incesante muchas veces haciendo adobes para sacar adelante a sus seis hijos. Atahuichi se tituló el 27 de abril de este año, en un acto de colación realizado en el Paraninfo Universitario.

Autor de la tesis "Crecimiento y exportaciones: el papel del sector exportador boliviano en el crecimiento económico y el empleo", Atahuichi recuerda en conversación con ANF: "Me he criado en El Alto, en el colegio Mariscal José Ballivián, mi mamá no habla castellano, solo habla el idioma aimara, mi papá es campesino, cría ovejitas y labra la tierra, vengo de una familia muy humilde".

Limitaciones. Para el flamante Doctor en Economía no fue fácil su camino, pues en medio de muchas limitaciones económicas, luego de culminar sus estudios en un colegio fiscal de la ciudad de El Alto, se tuvo que ir a vivir a un cuarto en alquiler sin baño en la ciudad de La Paz, todo con la esperanza de superación profesional. Sin contar con un solo centavo para pagar la EMI tuvo que proponer firmar un contrato de pago a la conclusión de la maestría.

3 periodos

marcan el tipo de exportaciones en su tesis.

Agencias www.eldia.com.bo