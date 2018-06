La Paz

El Canciller señala que Suxo aún no ha sido descalifcada en su postulación a la CIDH

Sábado, 2 de Junio, 2018

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, indicó que el informe de Panel Independiente que circula sobre la exministra de Transparencia y actual candidata para jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nardy Suxo, no es una voz oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

La autoridad aseguró que el lunes 4 y martes 5 de junio de la próxima semana, se llevará la elección con los cuatro candidatos y negó cualquier descalificación a la postulante boliviana.

“No hay nada anterior a lo que vamos a llevar a la Asamblea General el día lunes y martes en la votación. Los cuatro candidatos siguen vigentes, eso nadie lo ha descalificado. Ese informe que ha circulado es de un grupo de personas que están emitiendo una voz, una opinión pero no es la oficial. Por lo tanto, no hay ninguna descalificación menos la no participación”, declaró el Ministro.

El 31 de mayo, el Panel Independiente para la elección de jueces y juezas para la Corte IDH concluyó que la exministra Suxo no califica para ser parte de esa instancia debido a la falta de conocimiento en la protección de los derechos de poblaciones campesinas, en los derechos de las mujeres, además de falta experiencia, entre otros aspectos.

Al respecto, el diputado Rafael Quispe aseguró que Suxo no es apta para ser jueza de la CIDH por su afinidad política con el Movimiento al Socialismo (MAS) y falta de experiencia para este cargo tan importante.

“No es apta para ese cargo por dos aspectos: Uno por el tema de afinidad política del MAS que tiene y para ser juez ahí se necesita mucha experticia. Tener por lo menos un doctorado y sabemos que Nardy Suxo no tiene, por lo tantom no reunía las condiciones para ser miembro del tribunal”, aseguró Quispe.

Asimismo, dijo que se debió escoger alguien con experiencia en el tema y no por afinidad. Afirmó que el Presidente Evo Morales “vive encapsulado en Bolivia y parece que cualquiera somos diputados o cualquiera es presidentes; sin siquiera haber cursado el bachillerato. Pero en otros países, un indígena lo mínimo que tiene es una licenciatura”.